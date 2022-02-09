Спортивный врач Никита Карлицкий рассказал о препарате, который предположительно нашли в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Триметазидин является запрещенным, — приводит слова Карлицкого «Чемпионат». — Это как мельдоний. Этот препарат защищает сердце и мозг во время интенсивных нагрузок. Обычно все подобные препараты анализируются две-три недели во время проверки допинг-пробы. Но после положительного результата его могли отправить на перепроверку, праздники, потом все дела. Но тот факт, что совпало сейчас — это что-то мифическое. Возможно, перепроверяли перед тем, как обвинить. Пробы хранятся до 10 лет«.

По словам врачам, этот препарат может быть разрешен.

«Для этого нужно получить терапевтическое исключение и ввести в систему Adams данные о его использовании. Когда у ВАДА есть сомнения, они не должны про это сообщать», — сказал он.

Ранее британский портал Inside the Games сообщил, что награждение командного турнира фигуристов отложили из-за проблем с допинг-пробой 15-летней Валиевой.