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Допинг

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Спортивный врач — о предполагаемом препарате в допинг-пробе Валиевой: «Это как мельдоний»

Спортивный врач рассказал о препарате, который предположительно нашли в допинг-пробе фигуристки Валиевой
Карен Саркисян
Корреспондент

Спортивный врач Никита Карлицкий рассказал о препарате, который предположительно нашли в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Триметазидин является запрещенным, — приводит слова Карлицкого «Чемпионат». — Это как мельдоний. Этот препарат защищает сердце и мозг во время интенсивных нагрузок. Обычно все подобные препараты анализируются две-три недели во время проверки допинг-пробы. Но после положительного результата его могли отправить на перепроверку, праздники, потом все дела. Но тот факт, что совпало сейчас — это что-то мифическое. Возможно, перепроверяли перед тем, как обвинить. Пробы хранятся до 10 лет«.

По словам врачам, этот препарат может быть разрешен.

«Для этого нужно получить терапевтическое исключение и ввести в систему Adams данные о его использовании. Когда у ВАДА есть сомнения, они не должны про это сообщать», — сказал он.

Ранее британский портал Inside the Games сообщил, что награждение командного турнира фигуристов отложили из-за проблем с допинг-пробой 15-летней Валиевой.

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: скандал с допинг-пробой Валиевой. Онлайн-трансляция 9 февраля
Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4604423-eto-kak-meldonij-sportivnyj-vrach-o-predpolagaemom-preparate-v-doping-probe-valievoj.html
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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