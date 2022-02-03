Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований женщин и трансляции

Личные соревнования женщин в фигурном катании на Олимпиаде стартуют 15 февраля

Соревнования по одиночному фигурному катанию среди женщин на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут 15 и 17 февраля. Турнир примет Столичный дворец спорта.

В соревнованиях примут участие 30 фигуристок, которые завоевали олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2021 года и турнира Nebelhorn Trophy. По итогам короткой программы в финал пройдут 24 сильнейших фигуристки.

Действующей олимпийской чемпионкой является российская фигуристка Алина Загитова.

Состав сборной России:

Камила Валиева

Анна Щербакова

Александра Трусова

Олимпиада 2022, фигурное катание, женщины: расписание соревнований и трансляций (время московское)

15 февраля

13.00 Короткая программа

17 февраля

13.00 Произвольная программа

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине