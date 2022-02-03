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Сегодня, 11:00

Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований женщин и трансляции

Личные соревнования женщин в фигурном катании на Олимпиаде стартуют 15 февраля
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Соревнования по одиночному фигурному катанию среди женщин на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут 15 и 17 февраля. Турнир примет Столичный дворец спорта.

В соревнованиях примут участие 30 фигуристок, которые завоевали олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2021 года и турнира Nebelhorn Trophy. По итогам короткой программы в финал пройдут 24 сильнейших фигуристки.

Действующей олимпийской чемпионкой является российская фигуристка Алина Загитова.

Состав сборной России:

Камила Валиева
Анна Щербакова
Александра Трусова

Олимпиада 2022, фигурное катание, женщины: расписание соревнований и трансляций (время московское)

15 февраля

13.00 Короткая программа

17 февраля

13.00 Произвольная программа

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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