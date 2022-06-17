Бутырская — о словах Трусовой про золото Олимпиады: «Она рисковала. Надо было чисто катать короткую программу»

Чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова российской фигуристки Александры Трусовой о том, что она заслужила золотую медаль Олимпийских игр в Пекине своим прокатом.

«Не зря в фигурном катании существует две программы. Олимпийскими чемпионами становятся те спортсмены, которые откатали идеально и короткую и произвольную программу. Саша заслуживает лучших слова и похвал. Она сотворила что-то уникальное в произвольной программе, это войдет в историю. Но Саша не должна рвать и метать в этом плане. У кого-то золотая медаль, а кто-то останется уникальным человеком в своем роде. Это спорт. Саша рисковала в короткой программе, пытаясь сделать тройной аксель. Надо было катать чисто», — сказала Бутырская «СЭ».

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании, а также бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.