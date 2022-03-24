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Сегодня, 10:22

Татьяна Навка жестко высказалась о скандале с Валиевой

Татьяна Навка высказалась о скандале с Валиевой на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о скандале с участием фигуристки Камилы Валиевой на Играх-2022 в Пекине.

«Скандал с Валиевой? Думаю, что был высосан из пальца. Мы видели отвратительное поведение международных спортивных чиновников, их издевательства над девочкой. Я надеюсь, что эта неприятная история ее закалит, сделает сильнее, она выстоит и еще добьется больших побед. И завоюет золотую олимпийскую медаль для России. А этим людям должно быть стыдно за то, как они себя проявили», — приводит «Спорт день за днем» слова Навки.

На Олимпиаде в Пекине Валиева заняла первое место в командном турнире. После него стало известно, что допинг-проба фигуристки, которую спортсменка сдала 25 декабря 2021 года, дала положительный результат. При этом все результаты остальных проб, взятых у фигуристки после этой даты, были отрицательными.

После этого Валиева была допущена к участию в одиночном турнире, по итогам которого заняла четвертое место.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/tatyana-navka-amerikantsy-i-kanadtsy-seychas-raduyutsya-chto-vyzhili-silnykh-mira-sego-i-snova-posto
Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
Татьяна Навка
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