Татьяна Навка жестко высказалась о скандале с Валиевой

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о скандале с участием фигуристки Камилы Валиевой на Играх-2022 в Пекине.

«Скандал с Валиевой? Думаю, что был высосан из пальца. Мы видели отвратительное поведение международных спортивных чиновников, их издевательства над девочкой. Я надеюсь, что эта неприятная история ее закалит, сделает сильнее, она выстоит и еще добьется больших побед. И завоюет золотую олимпийскую медаль для России. А этим людям должно быть стыдно за то, как они себя проявили», — приводит «Спорт день за днем» слова Навки.

На Олимпиаде в Пекине Валиева заняла первое место в командном турнире. После него стало известно, что допинг-проба фигуристки, которую спортсменка сдала 25 декабря 2021 года, дала положительный результат. При этом все результаты остальных проб, взятых у фигуристки после этой даты, были отрицательными.

После этого Валиева была допущена к участию в одиночном турнире, по итогам которого заняла четвертое место.