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Сегодня, 14:31

Тарасова об американском фигуристе, потребовавшем золото для США в командном турнире Олимпиады: «Не его ума дело!»

Тарасова отреагировала на слова фигуриста, потребовавшего золото для США в командном турнире Олимпиады
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление американского фигуриста Винсента Чжоу.

Ранее Чжоу заявил, что сборная США должна получить золото по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине.

«Чжоу не командует парадом! Не он определяет места в фигурном катании. Что у нас получается? Фигуристы должны слушать Чжоу, а не ISU? Не его ума дело!» — сказала Тарасова «СЭ».

Сборная России выиграла золото в командном турнире по фигурному катанию на Играх в Пекине, США заняли второе место, Япония — третье.

Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования, однако сборную России не лишили победы.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Сборная США по фигурному катанию
Татьяна Тарасова
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