Тарасова об американском фигуристе, потребовавшем золото для США в командном турнире Олимпиады: «Не его ума дело!»

Тарасова отреагировала на слова фигуриста, потребовавшего золото для США в командном турнире Олимпиады

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление американского фигуриста Винсента Чжоу.

Ранее Чжоу заявил, что сборная США должна получить золото по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине.

«Чжоу не командует парадом! Не он определяет места в фигурном катании. Что у нас получается? Фигуристы должны слушать Чжоу, а не ISU? Не его ума дело!» — сказала Тарасова «СЭ».

Сборная России выиграла золото в командном турнире по фигурному катанию на Играх в Пекине, США заняли второе место, Япония — третье.

Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования, однако сборную России не лишили победы.