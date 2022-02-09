Хореограф группы Тутберидзе жестко высказался об информации о сомнительном допинг-тесте у Валиевой

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о возможной положительной допинг-пробе у 15-летней Камилы Валиевой.

«Я не могу что-либо утверждать, так как не имею официальной информации, но могу сказать одно: эта девочка тренируется на моих глазах и вкалывает так, что никому не снилось. При такой работе и таланте ей не нужен никакой допинг. Ни один спортсмен не станет себя закапывать и так рисковать, зная всю ситуацию с допинговыми скандалами и то, что команда России сейчас под микроскопом и жестком давлении со стороны. Это же просто абсурд какой-то.

Все спортсмены уже по сто раз сдали эти пробы, но почему-то только сейчас вдруг стали эту тему поднимать, после командного золота. Но раньше где они были?! Я не верю в это, это провокация. Уж кто-кто, но Валиева очень здравомыслящая спортсменка. Ей ли с такой формой, что-то там употреблять.

Как по Станиславскому: «Не верю!». По моему мнению, это делается, чтобы дискредитировать и выбить наших спортсменов из колеи. Особенно Валиеву. Если нет официальный заявлений, то давайте не будем верить этой информации, потому что она наверняка лживая», — сказал Железняков «СЭ».

В среду, 9 февраля, портал Inside the Games сообщил, что допинг-тест 15-летней Валиевой стал причиной переноса медальной церемонии командного турнира на Олимпиаде.