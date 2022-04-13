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Сегодня, 12:28

«Идеализировать Олимпийские игры не нужно». Валиева — выступлении в Пекине

Валиева заявила, что Олимпиада для нее не является целью всей жизни
Роман Шишов
Корреспондент
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Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос про прошедшую Олимпиаду в Пекине.

15-летняя спортсменка выиграла золото в командных соревнованиях, а в личном первенстве на фоне допингового скандала стала лишь четвертой.

«Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни. Спортивная жизнь рано или поздно заканчивается, поэтому и к Играм стоит относиться спокойнее», — приводит слова Валиевой People Talk.

Напомним, что золото завоевала другая россиянка, Анна Щербакова, а серебро — ее соотечественница Александра Трусова, замкнула тройку японка Каори Сакамото.

Источник: https://peopletalk.ru/
Камила Валиева
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