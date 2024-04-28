Ирина Винер заявила о попытках уничтожить российскую гимнастику

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что в мире стараются удалить все, что связано с Россией.

«Все, что было связано с Россией, стараются уничтожить. Так же, как и во всех других областях, так и в гимнастике», — приводит matchtv.ru слова Винер.

Так глава ВФХГ отреагировала на решение Международной федерации гимнастики удалить из правил пять названных в честь российских гимнасток элементов.

Винер подчеркнула, что ничему удивляться не надо и с сожалением назвала это «нормальным для нынешнего времени».

FIG допустила россиян к международным турнирам в индивидуальном нейтральном статусе с 1 января 2024 года.