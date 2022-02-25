Виктория Синицина опубликовала пост благодарности всем, кто поддерживал ее на Олимпиаде

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым в Instagram поблагодарила родителей, фанатов и тренерский штаб за поддержку на Олимпийских играх в Пекине.

«Ребят, сейчас мы все нуждаемся в поддержке и добрых словах. И мне очень важно сказать сейчас, пока эмоции от Олимпиады еще совсем свежие, такие слова близким людям.

Я очень благодарна маме, папе и сестре. Они — самое дорогое, что у меня есть! Я очень вас люблю. Спасибо нашим тренерам: Александру Жулину, Петру Дурневу, Дмитрию Ионову, Сергею Петухову, Насте Шумковой. И моему партнеру Никите Кацалапову.

И спасибо всем, кто болел за нас. За все ваши добрые слова, стихи, красивые фото, рисунки и плакаты. Это что-то невероятное! Без вас мы бы не справились!» - написала Синицина.

Синицина и Кацалапов выиграли серебро в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине и золото в командном турнире Игр-2022.