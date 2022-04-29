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Сегодня, 12:11

Ирина Винер-Усманова считает, что россиян не допустят до Олимпиады в Париже

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Ирина Винер-Усманова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова считает, что после переноса летней Универсиады 2023 года из Екатеринбурга, российских спортсменов не допустят до участия в Играх в Париже в 2024 году.

«Без международных соревнований мы как-то обходимся, а невыступление на Олимпийских играх — это проблема. Думаю, следующим номером этой программы будет отстранение от Олимпиады. Это все было бы смешно, если бы не так печально, но этот кукольный театр продолжается. Это именно театр, в котором, как писал наш великий поэт Александр Грин, подсудимые становятся судьями», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Сегодня, 29 апреля, стало известно, что исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта объявил о переносе Универсиады 2023 года из Екатеринбурга.

Источник: https://tass.ru/sport/14514935
Олимпиада
Ирина Винер-Усманова
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