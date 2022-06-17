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Сегодня, 12:18

Рудковская: «Для меня и для нашей команды Трусова выиграла Олимпиаду»

Читать «СЭ» в
Яна Рудковская.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в разговоре с «СЭ» прокомментировала высказывание фигуристки Александры Трусовой о том, что она заслужила золотую медаль Олимпийских игр в Пекине своим прокатом.

«Для меня, для нашей команды, для многих поклонников со всего мира и для тех людей, с которыми я общаюсь, Саша Трусова выиграла Олимпиаду», — сказала Рудковская корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании, а также бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Яна Рудковская
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