Фигурист Кацалапов поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Пекине

Российский фигурист Никита Кацалапов поблагодарил родных, близких и фанатов за поддержку на Олимпиаде в Пекине, которая завершилась 20 февраля.

«Олимпиада закончилась, мы уже вернулись в Москву. И сейчас я хотел бы выразить безграничную благодарность всем людям, которые были и есть рядом, поддерживали, помогали, переживали, болели за нас и просто верили в то, что мы сможем!

Просто не хватит слов, чтобы сказать, как я благодарен самому главному человеку — моей маме! Спасибо самой лучшей партнерше, которую только можно пожелать — Викуле», — написал фигурист.

Кацалапов также отметил работу врачей и реабилитологов, которые помогали фигуристам справиться с травмами.

«Спасибо нашим дорогим тренерам, которые всегда верили в нас и доверяли нам! Александру Жулину, Петру Дурневу, Дмитрию Ионову и Сергею Петухову. Спасибо каждому человеку, который встретился и помог нам на этом пути! Вас очень много!» — добавил спортсмен.

Синицина и Кацалапов выиграли серебро в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине и золото в командном турнире Игр-2022.