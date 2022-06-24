Щербакова рассказала, что далось ей сложнее всего при подготовке к Олимпиаде в Пекине

Олимпийская чемпионка в одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что далось ей сложнее всего при подготовке к Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Самым сложным было ожидание соревнований. Я прибыла в Пекин примерно за две недели до индивидуальных выступлений, — написала Щербакова в колонке на сайте The Owl Post. — Это было довольно рано, потому что в Олимпийской деревне тренировки сильно отличались от обычного тренировочного процесса. Всего 30-40 минут (вместо 3 часов на льду в день) далеко не достаточно, чтобы подготовиться. Этого даже недостаточно, чтобы сохранить форму! Я чувствовала, что постепенно начинаю выступать хуже. Этого и следовало ожидать при такой подготовке, но, конечно, я хотела быть полностью готовой к главному соревнованию за четыре года. Так что в этом смысле ожидание было нелегким. Это было эмоционально сложно, потому что я привыкла приходить на соревнования за пару дней до их начала».

18-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года в женском одиночном катании, чемпионкой мира 2021 года, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022).