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24 июня, 23:53

Щербакова рассказала, что далось ей сложнее всего при подготовке к Олимпиаде в Пекине

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что далось ей сложнее всего при подготовке к Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Самым сложным было ожидание соревнований. Я прибыла в Пекин примерно за две недели до индивидуальных выступлений, — написала Щербакова в колонке на сайте The Owl Post. — Это было довольно рано, потому что в Олимпийской деревне тренировки сильно отличались от обычного тренировочного процесса. Всего 30-40 минут (вместо 3 часов на льду в день) далеко не достаточно, чтобы подготовиться. Этого даже недостаточно, чтобы сохранить форму! Я чувствовала, что постепенно начинаю выступать хуже. Этого и следовало ожидать при такой подготовке, но, конечно, я хотела быть полностью готовой к главному соревнованию за четыре года. Так что в этом смысле ожидание было нелегким. Это было эмоционально сложно, потому что я привыкла приходить на соревнования за пару дней до их начала».

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18-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года в женском одиночном катании, чемпионкой мира 2021 года, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022).

Источник: https://www.theowlpost.it/en/anna-shcherbakova-eg/
Фигурное катание
Анна Щербакова
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