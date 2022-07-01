Врач сборной России рассказал, как Камила Валиева отреагировала на скандал на Олимпиаде-2022

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский рассказал, как Камила Валиева отреагировала на скандал на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Камила, конечно, по возрасту ребенок, но у спортсменов, я считаю, год идет за полтора. Так же как у нас, врачей, работающих в реанимации. В каких-то вопросах у них детское восприятие жизни, но спорт приучает быстро адаптироваться к сложным жизненным обстоятельствам, в спорте взрослеешь быстрее», — цитирует «Литературная газета» Шветского.

Врач отметил, что для фигуристки угроза отчисления российской стала большим стрессом.

«Поначалу она даже вида не подавала, что есть повод для волнения. Просто и с достоинством реагировала, ждала, как разрешится ситуация. Но тут выяснилось, что из-за ее допинг-пробы под угрозой вся команда. И такой поворот она восприняла очень эмоционально — расплакалась, долго не могла успокоиться. Вот это и есть показатель, что она не просто хорошо воспитанная девочка, а личность. Для нее стало травмой, стрессом, что она подвела команду, что пострадают ее товарищи», — подчеркнул Шветский.

В Пекине Валиева в составе сборной России заняла первое место в командном турнире. После него стало известно, что допинг-проба фигуристки, которую спортсменка сдала 25 декабря 2021 года, дала положительный результат. При этом все результаты остальных проб, взятых у фигуристки после этой даты, были отрицательными. Валиева была допущена к участию в одиночном турнире, по итогам которого заняла четвертое место.