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Сегодня, 14:30

У «Байера» рекордная в Европе серия без поражений. Один из секретов — огромное число спасений в добавленное время

«Байер» не потерпел ни одного поражения в сезоне
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Хаби Алонсо с игроками «Байера» после матча со «Штутгартом»
Хаби Алонсо с игроками «Байера».
Фото Global Look Press
Футболисты «Байера» благодарят болельщиков за поддержку
Футболисты «Байера» благодарят болельщиков за поддержку.
Фото Reuters
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Команда Хаби Алонсо бьет рекорды.

«Байер» — самая волшебная команда сезона-2023/24. Под руководством Хаби Алонсо клуб, несколько десятилетий именуемый не иначе как «Неверкузен», впервые в истории завоевал чемпионство. Помимо этого, «Байер» остается в гонке за победу в Лиге Европы и Кубке Германии.

Но примечательно даже не это — команда Алонсо пока не потерпела ни одного поражения за весь сезон. Хотя была максимально близка к этому несколько раз. 27 апреля «Байер» снова спасся в последний момент — по итогам первого тайма проигрывал «Штутгарту» 0:2, на исходе часа игры отквитал один мяч, а вот сравнять счет удалось аж на шестой добавленной минуте. Это уже девятый матч в сезоне, когда «аспириновые» благодаря голу в добавленное время спасались от поражения или вырывали победу. И это — уникальное достижение.

Леверкузен никогда не сдается

Каждый, кто хоть немного следит за подвигами «Байера», точно что-то слышал об их спасениях. Да, умение вырвать победу или ничью в концовке — вроде бы обычная история для чемпионских команд, но леверкузенцы явно перевыполняют план. У «Байера» действительно магические камбэки, которые точно будут ассоциироваться с их достижениями в этом сезоне.

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Взять, например, 1/8 финала Лиги Европы — два матча против «Карабаха». На выезде до 70-й минуты «Байер» не мог забить, до 90+2-й уступал в счете — но в итоге свел игру к ничьей. В Леверкузене история повторилась с большим размахом — до 72-й минуты «Байер» уступал со счетом 0:2, до 90+3-й общий счет в противостоянии оставался 4:3 в пользу азербайджанцев... Но в добавленное время немцы забили два и пробились дальше!

Достижение? Еще какое — некоторые команды вспоминали бы такой камбэк годами. Но в «Байере» дело поставили на поток, выдавая даже целые серии из спасений. 18 апреля Фримпонг украл победу у «Вест Хэма» на 89-й (1:1), 21 апреля Станишич оставил без трех очков «Боруссию» на 90+7-й. Ну и история из матча со «Штутгартом» — как свежайший пример.

Аж 14 голов в этом сезоне «Байер» забил в добавленное время (никто в топ-5 лиг не достигал такой цифры), семь голов из 21 стали победными, пять помогли сравнять счет. Целых 9 очков леверкузенцы заработали благодаря мячам после 90-й минуты. Неудивительно, что в Европе уже начали говорить о Хаби-тайме!

Далек ли Алонсо от Фергюсона?

Хаби-тайм приходит на смену Ферги-тайму — таких разговоров все больше. Алекс Фергюсон был мастером добывать победы на последних минутах. Алонсо, очевидно, тоже что-то понимает в этом деле. Но насколько сравнения обоснованы?

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Вполне! По разным данным, «МЮ» при Фергюсоне (1992-2013 годы) забил в добавленное время 81 мяч — команда Алонсо оформила 13 за один сезон. Еще шесть таких сезонов, и Хаби официально станет королем дополнительного времени.

Сам триумфатор, кстати, достижение никак не объясняет: «У меня отличная команда. У нас много энергии, и это ключ к успеху. Нет никакого секрета. Игроки верят, и это то, чего мы хотим», — говорил Хаби Алонсо после февральского разгрома «Баварии» со счетом 3:0.

Футболисты «Байера» благодарят болельщиков за поддержку
Футболисты «Байера» благодарят болельщиков за поддержку.
Фото Reuters

Рекорды падают один за другим

Такая способность к камбэкам приносит много дивидендов — «Байер» уже выиграл чемпионство, а еще может взять Лигу Европы и Кубок Германии. Но ведь это не все — по пути команда Алонсо крушит рекорды.

Так, пала самая длинная беспроигрышная серия в Германии — рекорд «Баварии» (34 игры). Серия среди топ-5 лиг Европы — 42 матча «Ювентуса» — тоже не выдержала. После ничьей со «Штутгартом» на счету «Байера» 46 игр без поражений, и это не предел — в команде заявляли, что хотят провести весь сезон без поражений. Это, кстати, тоже будет рекорд — еще ни один клуб не провел сезон бундеслиги, ни разу не проиграв. Показательно, что «Байер» при этом играет в атаку — в 38 из 46 матчей команда одержала победу, а забить не смогла лишь раз — 0:0 против «Боруссии» М в 19-м туре.

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Ну и если вдруг «Байер» возьмет требл, победив в Лиге Европы и Кубке Германии, это тоже станет уникальным достижением в клубной истории. И пусть в последнее время леверкузенцы замедлились, есть ощущение, что этим парням по силам что угодно.

Футбол
ФК Байер
Хаби Алонсо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 31 25 6 0 77-22 81
2
 Бавария 31 22 3 6 89-38 69
3
 Штутгарт 31 20 4 7 70-38 64
4
 РБ Лейпциг 31 19 5 7 73-35 62
5
 Боруссия Д 31 16 9 6 59-39 57
6
 Айнтрахт Ф 31 11 12 8 47-42 45
7
 Фрайбург 31 11 7 13 43-55 40
8
 Аугсбург 31 10 9 12 48-52 39
9
 Хоффенхайм 31 11 6 14 55-63 39
10
 Вердер 31 10 7 14 41-50 37
11
 Хайденхайм 30 8 10 12 43-52 34
12
 Вольфсбург 31 9 7 15 37-51 34
13
 Боруссия М 30 7 10 13 53-60 31
14
 Бохум 31 6 12 13 37-62 30
15
 Унион Б 30 8 5 17 26-50 29
16
 Майнц 30 5 12 13 31-48 27
17
 Кельн 30 4 10 16 23-53 22
18
 Дармштадт 30 3 8 19 30-72 17
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26.04 21:30
Бохум – Хоффенхайм
 3 : 2
27.04 16:30
Аугсбург – Вердер
 0 : 3
27.04 16:30
Бавария – Айнтрахт Ф
 2 : 1
27.04 16:30
Фрайбург – Вольфсбург
 1 : 2
27.04 16:30
РБ Лейпциг – Боруссия Д
 4 : 1
27.04 19:30
Байер – Штутгарт
 2 : 2
28.04 16:30
Боруссия М – Унион Б
 - : -
28.04 18:30
Майнц – Кельн
 - : -
28.04 20:30
Дармштадт – Хайденхайм
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

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Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 25 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 22 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 27 1 1
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