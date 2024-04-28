У «Байера» рекордная в Европе серия без поражений. Один из секретов — огромное число спасений в добавленное время
«Байер» — самая волшебная команда сезона-2023/24. Под руководством Хаби Алонсо клуб, несколько десятилетий именуемый не иначе как «Неверкузен», впервые в истории завоевал чемпионство. Помимо этого, «Байер» остается в гонке за победу в Лиге Европы и Кубке Германии.
Но примечательно даже не это — команда Алонсо пока не потерпела ни одного поражения за весь сезон. Хотя была максимально близка к этому несколько раз. 27 апреля «Байер» снова спасся в последний момент — по итогам первого тайма проигрывал «Штутгарту» 0:2, на исходе часа игры отквитал один мяч, а вот сравнять счет удалось аж на шестой добавленной минуте. Это уже девятый матч в сезоне, когда «аспириновые» благодаря голу в добавленное время спасались от поражения или вырывали победу. И это — уникальное достижение.
Леверкузен никогда не сдается
Каждый, кто хоть немного следит за подвигами «Байера», точно что-то слышал об их спасениях. Да, умение вырвать победу или ничью в концовке — вроде бы обычная история для чемпионских команд, но леверкузенцы явно перевыполняют план. У «Байера» действительно магические камбэки, которые точно будут ассоциироваться с их достижениями в этом сезоне.
Взять, например, 1/8 финала Лиги Европы — два матча против «Карабаха». На выезде до 70-й минуты «Байер» не мог забить, до 90+2-й уступал в счете — но в итоге свел игру к ничьей. В Леверкузене история повторилась с большим размахом — до 72-й минуты «Байер» уступал со счетом 0:2, до 90+3-й общий счет в противостоянии оставался 4:3 в пользу азербайджанцев... Но в добавленное время немцы забили два и пробились дальше!
Достижение? Еще какое — некоторые команды вспоминали бы такой камбэк годами. Но в «Байере» дело поставили на поток, выдавая даже целые серии из спасений. 18 апреля Фримпонг украл победу у «Вест Хэма» на 89-й (1:1), 21 апреля Станишич оставил без трех очков «Боруссию» на 90+7-й. Ну и история из матча со «Штутгартом» — как свежайший пример.
Аж 14 голов в этом сезоне «Байер» забил в добавленное время (никто в топ-5 лиг не достигал такой цифры), семь голов из 21 стали победными, пять помогли сравнять счет. Целых 9 очков леверкузенцы заработали благодаря мячам после 90-й минуты. Неудивительно, что в Европе уже начали говорить о Хаби-тайме!
Далек ли Алонсо от Фергюсона?
Хаби-тайм приходит на смену Ферги-тайму — таких разговоров все больше. Алекс Фергюсон был мастером добывать победы на последних минутах. Алонсо, очевидно, тоже что-то понимает в этом деле. Но насколько сравнения обоснованы?
Вполне! По разным данным, «МЮ» при Фергюсоне (1992-2013 годы) забил в добавленное время 81 мяч — команда Алонсо оформила 13 за один сезон. Еще шесть таких сезонов, и Хаби официально станет королем дополнительного времени.
Сам триумфатор, кстати, достижение никак не объясняет: «У меня отличная команда. У нас много энергии, и это ключ к успеху. Нет никакого секрета. Игроки верят, и это то, чего мы хотим», — говорил Хаби Алонсо после февральского разгрома «Баварии» со счетом 3:0.
Рекорды падают один за другим
Такая способность к камбэкам приносит много дивидендов — «Байер» уже выиграл чемпионство, а еще может взять Лигу Европы и Кубок Германии. Но ведь это не все — по пути команда Алонсо крушит рекорды.
Так, пала самая длинная беспроигрышная серия в Германии — рекорд «Баварии» (34 игры). Серия среди топ-5 лиг Европы — 42 матча «Ювентуса» — тоже не выдержала. После ничьей со «Штутгартом» на счету «Байера» 46 игр без поражений, и это не предел — в команде заявляли, что хотят провести весь сезон без поражений. Это, кстати, тоже будет рекорд — еще ни один клуб не провел сезон бундеслиги, ни разу не проиграв. Показательно, что «Байер» при этом играет в атаку — в 38 из 46 матчей команда одержала победу, а забить не смогла лишь раз — 0:0 против «Боруссии» М в 19-м туре.
Ну и если вдруг «Байер» возьмет требл, победив в Лиге Европы и Кубке Германии, это тоже станет уникальным достижением в клубной истории. И пусть в последнее время леверкузенцы замедлились, есть ощущение, что этим парням по силам что угодно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|31
|25
|6
|0
|77-22
|81
|
2
|Бавария
|31
|22
|3
|6
|89-38
|69
|
3
|Штутгарт
|31
|20
|4
|7
|70-38
|64
|
4
|РБ Лейпциг
|31
|19
|5
|7
|73-35
|62
|
5
|Боруссия Д
|31
|16
|9
|6
|59-39
|57
|
6
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|12
|8
|47-42
|45
|
7
|Фрайбург
|31
|11
|7
|13
|43-55
|40
|
8
|Аугсбург
|31
|10
|9
|12
|48-52
|39
|
9
|Хоффенхайм
|31
|11
|6
|14
|55-63
|39
|
10
|Вердер
|31
|10
|7
|14
|41-50
|37
|
11
|Хайденхайм
|30
|8
|10
|12
|43-52
|34
|
12
|Вольфсбург
|31
|9
|7
|15
|37-51
|34
|
13
|Боруссия М
|30
|7
|10
|13
|53-60
|31
|
14
|Бохум
|31
|6
|12
|13
|37-62
|30
|
15
|Унион Б
|30
|8
|5
|17
|26-50
|29
|
16
|Майнц
|30
|5
|12
|13
|31-48
|27
|
17
|Кельн
|30
|4
|10
|16
|23-53
|22
|
18
|Дармштадт
|30
|3
|8
|19
|30-72
|17
|26.04
|21:30
|
Бохум – Хоффенхайм
|3 : 2
|27.04
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|0 : 3
|27.04
|16:30
|
Бавария – Айнтрахт Ф
|2 : 1
|27.04
|16:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|1 : 2
|27.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия Д
|4 : 1
|27.04
|19:30
|
Байер – Штутгарт
|2 : 2
|28.04
|16:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
|28.04
|18:30
|
Майнц – Кельн
|- : -
|28.04
|20:30
|
Дармштадт – Хайденхайм
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|35
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|25
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|22
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|27
|1
|1