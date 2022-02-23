Туктамышева считает, что справедливо не попала в сборную России на Олимпиаду

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, какие эмоции испытывала во время просмотра Олимпийских игр в Пекине.

Туктамышева не попала в основной состав сборной России на Игры и была запасной.

«Не было досады. Присутствовал только чисто спортивный интерес, как откатают наши спортсмены. Тем более это не первый раз, когда я не попадаю на Олимпиаду, и я в принципе уже на опыте знаю эти ощущения.

К тому же я не попала в сборную справедливо: конкуренция в одиночном фигурном катании очень высокая. Логично, что на Игры поехали девочки с четверными прыжками, с хорошими программами, и они выступили очень достойно.

Та тройка, которая представляла нашу страну, действительно самая сильная в России на сегодняшний день. Негативных эмоций при просмотре Олимпийских игр никаких не было», — приводит слова Туктамышевой Cosmopolitan.

В соревновании одиночниц на Олимпиаде первое место заняла Анна Щербакова. Александра Трусова стала второй. Еще одна россиянка — Камила Валиева заняла четвертое место.