Косторная поддержала Трусову после эмоционального завершения олимпийского турнира

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная в интервью «СЭ» рассказала о своих эмоциях от завершения женского олимпийского турнира в Пекине и разговоре с Александрой Трусовой.

— Олимпиада оставила много вопросов. Если несовершеннолетние спортсмены соревнуются по взрослым, то к ним нужно относиться как к детям или нет?

— Если ты соревнуешься по взрослым, ты уже являешься взрослым человеком. Может быть, где-то в жизни — нет, но в спорте — да. Если у тебя есть привилегии взрослого, то ты и отвечаешь как взрослый. Что это такое, когда тут ты ребенок: я тут не хочу, не могу, сделайте за меня, а тут ты взрослый? Это абсолютно неправильно. Если ты ребенок, то ты соревнуешься с детьми, у тебя детские правила. Если взрослый, то взрослые. И, соответственно, уровень ответственности — за себя, за свои слова и действия.

— После эмоций Александры Трусовой на Играх многие ее поддержали, а другие сказали, что это недостойное поведение.

— Нельзя говорить, достойное или нет, можно понять обе точки зрения. Человек столько шел, был уверен в чем-то, а тут не получилось. Естественно, у любого человека реакция будет. Но почему это все снимали, я не могла понять? Вопрос людям, которые это делали. Что дал кусок Сашиного срыва? Мне это непонятно чисто по-человечески.

— Это попало в трансляцию.

— Можно было как-то подвинуть камеру, переключить, этого нельзя было сделать? Переключились бы на Аню Щербакову. Олимпийская чемпионка почему-то сидела грустная и одна. Это тоже было странно. Могли бы ее начать спрашивать о каких-то эмоциях, пока Саша приходила бы в себя и осознавала ситуацию. Неужели настолько не хватает информации, что об очевидных вещах надо рассказывать людям?

— Ты как-то поддержала Сашу?

— Я поздравила Аню. Лично Саше ничего не говорила, потому что я понимала, что в такой ситуации сорвалась бы и на тех, кто меня поддерживает. Я переждала этот момент, потом, когда мы встретились, сказала: «Саш, ладно, нормально все, ты столько шла к своим пяти четверным. В принципе, ты их выполнила, цели достигла. Зато теперь есть мотивация дальше кататься». Она ответила: «Да, по факту так». Сейчас все хорошо, главное, что срыв никак не влияет на ее дальнейшую судьбу.