Щербакова поблагодарила тренеров и болельщиков после победы на Олимпиаде в Пекине

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова опубликовала пост в Instagram с благодарностями тренерскому штабу и болельщикам после Игр в Пекине.

«Олимпийские игры — мечта любого спортсмена. Но за этой мечтой стоят годы тренировок и люди, без которых эта мечта не стала бы реальностью...

Хочу поблагодарить своих тренеров, с которыми мы вместе прошли долгий путь! Этери Георгиевна, Даниил Маркович, Сергей Викторович, спасибо вам. И я бы не справилась без невероятной поддержки моей семьи, моих самых родных и любимых людей.

Я живу своими тренировками, соревнованиями, своим фигурным катанием, и это нормально. Но я хочу сказать отдельное спасибо моей маме! Она живет моими тренировками, соревнованиями и моим фигурным катанием! Поэтому я уже могу сказать нашим фигурным катанием.

И, конечно, я хочу поблагодарить наших болельщиков. Спасибо каждому, кто писал, смотрел, переживал, поддерживал. Вас не было на трибунах в этот раз, но мы чувствовали, что вы с нами. А также болельщиков из Китая. Я вновь была поражена тем, сколько людей любят фигурное катание, и с какой теплотой вы относитесь к спортсменам», — написала Щербакова.

17-летняя россиянка завоевала первую в карьере золотую олимпийскую медаль в одиночном катании.