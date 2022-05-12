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Сегодня, 15:28

Губерниев — о словах Чжоу: «Он может медали в граните отлить для себя и своей команды и повесить на шею»

Губерниев отреагировал на слова американского фигуриста о золоте Олимпиады в командном турнире
Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» заявление американского фигуриста Винсента Чжоу о том, что сборная США должна получить золото по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине.

«Ну и что, что сказал. Они могут сказать, что им даже принадлежит Луна, может это и случится. Может, даже и золото достанется американцам. Я искренне надеюсь, что этого не произойдет. Решать это должен суд. Он сказал, а мы сказали по-другому, более того, мы их обыграли. Он может медали в граните отлить для себя и своей команды и повесить на шею. Все рассудит суд, будем стараться так или иначе его выиграть. Возможность стать олимпийскими чемпионами у них была, но только они эту возможность на льду не выиграли. В любом случае, сейчас идет информационная война и сотрясение воздуха», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ».

Сборная России выиграла золото в командном турнире по фигурному катанию на Играх в Пекине, США заняли второе место, Япония — третье. Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования, однако сборную России не лишили победы.

Дмитрий Губерниев
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