Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» заявление американского фигуриста Винсента Чжоу о том, что сборная США должна получить золото по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине.

«Ну и что, что сказал. Они могут сказать, что им даже принадлежит Луна, может это и случится. Может, даже и золото достанется американцам. Я искренне надеюсь, что этого не произойдет. Решать это должен суд. Он сказал, а мы сказали по-другому, более того, мы их обыграли. Он может медали в граните отлить для себя и своей команды и повесить на шею. Все рассудит суд, будем стараться так или иначе его выиграть. Возможность стать олимпийскими чемпионами у них была, но только они эту возможность на льду не выиграли. В любом случае, сейчас идет информационная война и сотрясение воздуха», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ».

Сборная России выиграла золото в командном турнире по фигурному катанию на Играх в Пекине, США заняли второе место, Япония — третье. Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования, однако сборную России не лишили победы.