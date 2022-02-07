Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 07:27

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент
Сборная России по фигурному катанию.
Фото Reuters

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка. В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.

Второе место заняла сборная США (65 очков). В составе их команды выступали Карен Чен, Нэйтан Чен, Винсент Чжоу, Алекса Книрим/Брендон Фрейзер, Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью, Мэдисон Чок/Эван Бейтс.

Замкнула тройку команда Японии (63 очка). У японцев на лед выходили Вакаба Хигучи, Каори Сакамото, Шома Уно, Юма Кагияма, Рику Миура/Рюити Кихара, Мисато Комацубара/Тим Колето.

Фигурное катание
Олимпиада
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Камила Валиева
Марк Кондратюк
3
0
Читайте также
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Как Елена Вяльбе сделала российских лыжников лучшими в мире: лично готовила им еду, отнимала телефоны и спасала от Губерниева
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Возьмут ли фигуристы еще золото в Пекине? Гарантированно — только Валиева
Появилось видео победного проката Валиевой в командном турнире на Олимпиаде
Стали известны подробности отказа канадской сборной выходить на матч с Россией
Бестемьянова: «Валиева каталась феноменально! Ультра-си она добавляет силы своей фантастической постановке»
Появилось видео победного проката Мишиной и Галлямова в командном турнире на Олимпиаде
Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 7 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022: итоговое положение в командном турнире. Россия досрочно взяла золото!

Олимпиада-2022, фигурное катание: результаты командного турнира, Россия — чемпион!
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости