Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка. В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.

Второе место заняла сборная США (65 очков). В составе их команды выступали Карен Чен, Нэйтан Чен, Винсент Чжоу, Алекса Книрим/Брендон Фрейзер, Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью, Мэдисон Чок/Эван Бейтс.

Замкнула тройку команда Японии (63 очка). У японцев на лед выходили Вакаба Хигучи, Каори Сакамото, Шома Уно, Юма Кагияма, Рику Миура/Рюити Кихара, Мисато Комацубара/Тим Колето.