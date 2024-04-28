Гол Тюкавина принес «Динамо» победу над «Зенитом»

«Динамо» обыграл «Зенит» в домашнем матче 26-го тура РПЛ — 1:0.

Победный гол на 76-й минуте забил форвард бело-голубых Константин Тюкавин.

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает 3-е место, набрав 47 очков. У «Зенита» пока первое место и 50 баллов. 29 апреля «Краснодар» (49), идущий вторым, сыграет с «Крыльями Советов». Завтра «быки» могут стать лидерами РПЛ.