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Допинг

Сегодня, 18:44

В пробе Валиевой найден препарат для сердца

Отдел спорта «СЭ»
Камила Валиева.
Фото Reuters

Запрещенный препарат, найденный в пробе Камилы Валиевой, не способствует повышению спортивных результатов и используется для лечения кардиологических проблем, сообщают источники «СЭ».

Ранее британский портал Inside the Games сообщил, что награждение командного турнира фигуристов отложили из-за проблем с допинг-пробой 15-летней чемпионки России Камилы Валиевой.

Валиева выступала в составе сборной ОКР в командном турнире и стала первой фигуристкой в олимпийской истории, приземлившей четверной прыжок.

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: скандал с российскими фигуристами — пишут про допинг-пробу Валиевой. Онлайн-трансляция 9 февраля

Олимпиада
Камила Валиева
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