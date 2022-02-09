Российских фигуристов лишат золота в команднике? Что об этом известно

Официальной информации пока немного, но угроза становится все реальнее.

Сегодня британский портал Inside the games сообщил, что церемония награждения командного турнира по фигурному катанию была перенесена из-за проблем с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России. Возможно, проблемы касаются периода перед Олимпийскими играми. Напомним, что 7 февраля сборная России с огромным преимуществом выиграла командник. Церемония награждения должна была пройти на следующий день во вторник, 8 февраля, но была отложена. Изначально — из-за ковидных проблем Винсента Чжоу, который стал серебряным призером командного турнира в составе сборной США.

Однако теперь выясняется, что Чжоу, возможно, ни при чем. Теоретически дисквалификация фигуриста из сборной ОКР может привести к дисквалификации всей нашей команды и пересмотру результатов турнира. Разговоры о том, что допинг в фигурном катании бесполезен, в данном случае значения не имеют. На самом деле это лукавство и стереотип. Могут использоваться и мочегонные средства, и препараты, повышающие выносливость, да даже всем известные препараты для расслабления. Да и даже если некое запрещенное лекарство не помогло фигуристу, от этого его запрещенный статус не пропадает. Международный союз конькобежцев в любом случае подписал Всемирный антидопинговый кодекс, а значит, наказание при положительном тесте неизбежно.

Как развивалась ситуация

Вчера вечером, примерно за полтора часа до начала церемонии награждения, в Федерации фигурного катания России сообщили о ее переносе. Интересно, что ранее ни про какие переносы никто не знал, и россияне уже были готовы сесть в автобус и поехать.

В то же время пресс-служба ответила на почту корреспондента «СЭ» следующее: «Возникла юридическая ситуация, требующая срочной консультации».

Корреспондент «СЭ» отправился на так называемую Медал плазу, где должна была проводиться церемония, и там со ссылкой на людей, ответственных за фигурное катание на Олимпиаде, было сообщено, что церемония перенесена в связи с положительным тестом на коронавирус у американца Винсента Чжоу. Никакой речи о допинге не шло.

На следующий день официальный представитель пресс-службы МОК Марк Адамс на брифинге заявил следующее:

— Можете поставить свой последний доллар на то, что мы делаем все, чтобы как можно быстрее разрешить эту ситуацию. В нее вовлечены спортсмены, которые выиграли медали. Но, как вы понимаете, юридические нюансы иногда тянутся.

Чуть позже со своей информацией вышло издание Inside the Games — якобы у одного из российских фигуристов проблемы с допинг-тестом. Формулировка звучит именно так — не положительный тест, а некая «проблема». Появилась теория, что речь идет о наркотиках, и в связи с этим однозначного решения по пробе не принимают. Западные СМИ также особо отметили, что сегодня на тренировку не вышли Камила Валиева, Марк Кондратюк и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Провокация? Возможно все что угодно

Гадать на кофейной гуще смысла не имеет — сейчас стоит дождаться именно реакции МОК и ISU. Однако выглядит странной ситуация, когда о проблемном допинг-тесте, взятом до Олимпиады, становится известно сразу после победы сборной России в командном турнире.

Илья Авербух в комментарии «СЭ» тоже призвал ждать:

— В голове не укладывается! Конечно, тут что-то не так. У всех спокойно проходит церемония награждения, но только не у наших фигуристов... Конечно, волнуемся. Но паники не должно быть! Давайте подождем.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова предполагает возможный алгоритм последующих событий:

— Думаю, что у всех сейчас легкий шок, потому что в фигурном катании допинговых скандалов точно не было. Лишить в этом виде спорта медалей... Конечно, если будет в итоге положительный тест, то спортсменов можно проверить, но скажут, что проба была взята ранее. Тут помогут только суды и доказательства, что что-то попало в организм без воли спортсмена. Это единственный вариант. Но суды, как мы знаем, длятся не один год. В случае положительного теста медалей точно не будет, — утверждает бывшая спортсменка.

— Провокация? Возможно все что угодно. Это печальные новости, — отметила олимпийская чемпионка Татьяна Навка. — Не могу это комментировать. Есть специалисты и юристы, которые будут разбираться в этом. Но я могу вам лично сказать, что в фигурном катании нет никакого допинга. Он не поможет тебе сделать элементы ультра-си. Очень неприятно! На сердце камень. Надеюсь, что разберутся и все это окажется дурным сном.

В самой Федерации фигурного катания России отказались комментировать информацию. Врач сборной России Александр Озеров ответил «нет» на вопрос о том, ставят ли его в известность о возможных подозрительных допинг-пробах.

Понятно, что если у одного из российских фигуристов обнаружится и подтвердится запрещенное вещество, то российская сборная лишится золотой медали. Либо будет дисквалифицирована вся, либо мы можем с надеждой предположить экзотический вариант, при котором вычтут очки у одного из спортсменов. И если, к примеру, это будет Кацалапов/Кондратюк/Синицина, то Россия останется впереди Канады и Китая с бронзой. Если Мишина/Галлямов — то будет равенство по очкам. По идее, побед у наших больше, но можно представить, какую истерику, аналогичную 2002-му, закатят канадцы. Если Валиева — мы проигрываем и остаемся четвертыми.

Ну и главное — новая допинг-история в фигурном катании даст повод ВАДА и международным инстанциям продлить санкции против России.