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Допинг

Сегодня, 09:11

Результаты командного турнира Олимпиады-2022 могут пересмотреть из-за допинг-теста российского фигуриста

Сергей Разин
корреспондент
Сборная России по фигурному катанию после победы в командном турнире Олимпиады-2022.
Фото ОКР

Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России, сообщает Inside the Games.

По сведениям источника, проблема возникла с тестом спортсмена на допинг, сданным перед Играми.

7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире, однако церемония награждения на следующий день была перенесена.

Как заявлял представитель МОК Марк Адамс, церемонию перенесли из-за необходимости получения юридической консультации от международной федерации.

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