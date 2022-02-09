Результаты командного турнира Олимпиады-2022 могут пересмотреть из-за допинг-теста российского фигуриста

Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России, сообщает Inside the Games.

По сведениям источника, проблема возникла с тестом спортсмена на допинг, сданным перед Играми.

7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире, однако церемония награждения на следующий день была перенесена.

Как заявлял представитель МОК Марк Адамс, церемонию перенесли из-за необходимости получения юридической консультации от международной федерации.