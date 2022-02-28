Максим Маринин прокомментировал выступление Трусовой на Олимпиаде в Пекине

Олимпийский чемпион Максим Маринин считает, что российская фигуристка Александра Трусова могла занять первое место в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

«Саша, насколько я могу судить, человек практически неуправляемый и непредсказуемый. Она в силу молодости, таланта и внутреннего огня не слышит тренера. А тренер все-таки должен прогнозировать результат и знать, чего ожидать от спортсмена. Саша же решает прыгать тройной аксель и все свои четверные. А вот если бы она аккуратно, планомерно начала сезон с двух четверных и постепенно наращивала обороты, показывала прогресс и вышла на пик формы к Олимпиаде, тогда это, возможно, была бы золотая медаль», — цитирует Маринина РТ.

В произвольной программе на Олимпиаде в Пекине Трусова выполнила пять четвертных прыжков и заняла второе место. Золото взяла Анна Щербакова.