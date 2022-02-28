Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:32

Максим Маринин прокомментировал выступление Трусовой на Олимпиаде в Пекине

Виктория Кравченко

Олимпийский чемпион Максим Маринин считает, что российская фигуристка Александра Трусова могла занять первое место в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

«Саша, насколько я могу судить, человек практически неуправляемый и непредсказуемый. Она в силу молодости, таланта и внутреннего огня не слышит тренера. А тренер все-таки должен прогнозировать результат и знать, чего ожидать от спортсмена. Саша же решает прыгать тройной аксель и все свои четверные. А вот если бы она аккуратно, планомерно начала сезон с двух четверных и постепенно наращивала обороты, показывала прогресс и вышла на пик формы к Олимпиаде, тогда это, возможно, была бы золотая медаль», — цитирует Маринина РТ.

В произвольной программе на Олимпиаде в Пекине Трусова выполнила пять четвертных прыжков и заняла второе место. Золото взяла Анна Щербакова.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/967270-figurnoe-katanie-marinin-intervyu
Фигурное катание
Александра Трусова
0
Читайте также
Диеты для похудения: какие бывают и чем опасны
Как спорт, который «вне политики», стал первой жертвой санкций против России
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигурист Ковалев поблагодарил тренеров и болельщиков после финала Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости