Неймара обвинили в пьянстве, команда разбита на группировки, боссы отбиваются от обвинений. «ПСЖ» летит в пропасть

В парижском суперклубе ненормальная обстановка.

Цена и качество

Унизительный разгром от «Монако» (0:3) вроде бы ничего принципиально не меняет, ведь чемпионский титул от «ПСЖ» никуда не денется. Но, по сути, то, как бездарно сыграли парижане, отражает глубину кризиса одного из самых богатых клубов мира. Де-факто команда уже в отпуске и утратила мотивацию, вылетев сначала из Кубка Франции, а потом и из Лиги чемпионов.

Главный еврокубок — незаживающая рана. Особенно после того, как «ПСЖ» дошел до финала, а прошлой весной оступился за шаг до решающего матча. Даже Кильян Мбаппе, говоря о необходимости уважать болельщиков и самих себя, а также о десятом чемпионском титуле, признает: «Мы можем выигрывать 8:0 или 9:0, и все равно люди будут думать о Лиге чемпионов».

Но сейчас уже очевидно, что давнюю мечту катарских толстосумов об «ушастом» кубке нынешний состав выполнить не в состоянии. Во-первых, со стареющим Лионелем Месси в некомфортной среде, с перманентно травмированным Серхио Рамосом и абсолютно не вписывающимся в стиль команды Мауро Икарди нынешняя команда гораздо слабее той, где были нестареющий Тиагу Силва и неистовый Эдинсон Кавани. Во-вторых, при всем уважении к Маурисио Почеттино, аргентинец оказался не готов к работе с топ-клубом, а его сравнение с уволенным — на счастье «Челси» — Томасом Тухелем лишено смысла как минимум в силу достижений немца.

Так что сейчас от скуки во Франции стали считать деньги и пришли к выводу, что вложения «ПСЖ» не совсем стыкуются с достижениями. Например, Почеттино получает в месяц 1,1 миллиона евро. Почти в четыре раза больше своих ближайших преследователей в этом рейтинге — зарабатывающих по 330 тысяч Хорхе Сампаоли («Марсель») и Кристофа Галтье. Последний между тем год назад привел к чемпионскому титулу «Лилль», а сейчас — уже с «Ниццей» — находится в шаге от выхода в ЛЧ и победы в Кубке Франции. Не забываем и о неустойке в 20 миллионов евро, причитающейся Почеттино и его штабу в случае увольнения по ходу или по окончании сезона.

Впечатляюще выглядит и опубликованный L'Equipe рейтинг зарплат лиги 1. В списке двадцати самых ценных игроков турнира восемнадцать представляют «ПСЖ»! А первые три места ожидаемо достались Неймару (4,083 миллиона в месяц), Месси (3,375) и Мбаппе (2,22). И за эти деньги вам предлагают просто чемпионский титул, который команда с такими возможностями должна выигрывать с закрытыми глазами?!

Нассер Аль-Хелаифи (справа), Маурисио Почеттино (слева) и Леонардо. Фото AFP

Руководство под ударом

Но все же помнят, с чего начинает гнить рыба. К «ПСЖ» данная поговорка тоже подходит, а вселенским злом последние годы называли спортивного директора Леонардо. В упрек ему ставили многое, начиная с формирования состава и заканчивая конфликтами с тренерами. Прежде всего с Тухелем, чьи пожелания по продлению контрактов игнорировались, и в какой-то момент немец задался вопросом: он все еще тренер или уже политик? Больше того, Томас заявил, что в «ПСЖ» не все центры силы работают на благо команды и клуба.

Неудивительно, что о грядущей отставке Леонардо говорят все громче и громче. Особенно в свете слухов о приглашении на пост главного тренера Зинедина Зидана, который категорически против совместной работы с Леонардо и хочет иметь больше полномочий, чем тренеры парижан в последние годы. Но со спортивным директором все давно понятно, а сейчас под ударом находится и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

Между тем совсем недавно казалось, что позиции парижского босса незыблемы не только в местном — в европейском масштабе. Аль-Хелаифи, выбрав правильную сторону в конфликте УЕФА с Суперлигой, получил пост главы Ассоциации европейских клубов, сменив опального президента «Ювентуса» Андреа Аньелли. Но непонятно, как человек, занимающий столь высокий пост, может позволять себе срывы, подобные тому, что случился на «Сантьяго Бернабеу». После проигрыша «Реалу» Аль-Хелаифи вместе с Леонардо пытались попасть в судейскую, чтобы высказать претензии Данни Маккели, и президент, согласно официальному рапорту, сломал флажок помощника арбитра. Кроме того, он проявил агрессию к снимавшему инцидент сотруднику «Реала», сопроводив действия выкриком: «Я убью тебя!»

Правда, RMC Sport утверждает, что высшее катарское начальство поддерживает Аль-Хелаифи и в жертву принесут только Леонардо. Но ведь есть еще судебное разбирательство вокруг продажи прав на трансляции чемпионатов мира. И хотя суд первой инстанции оправдал Аль-Хелаифи как главу телевизионной группы beIN Media, швейцарская прокуратура опротестовало то решение и требует для обвиняемого 28 месяцев заключения.

Лионель Месси. Фото Reuters

Мбаппе вне критики

Само собой, снова на слуху все скандалы, сопровождавшие парижскую команду на протяжении нынешнего сезона. Вне критики только Мбаппе, которого, несмотря на желание форварда перейти в «Реал», по-прежнему поддерживают болельщики. За игру, искренность, отдачу. После лигочемпионской катастрофы трибуны «Парк де Пренс» аплодировали только Кильяну.

К Месси претензий гораздо больше, но они скорее футбольные. Париж ждал чуда, а получил разбалансированный состав, где аргентинец скорее обозначает прессинг и перемещается по полю трусцой. В «Барселоне» это работало, но в жестком французском футболе даже статус лучшего ассистента года — слишком мало для гения. Однако возвращение Лео на «Камп Ноу» маловероятно даже с поправкой на комплименты Хави. Близкие к аргентинцу источники уверяют, что он намерен отработать контракт с «ПСЖ» до конца.

Возможно, к Месси есть еще косвенные претензии в связи с вновь поднятой темой образовавшихся в команде группировок. Осенью южноамериканский клан обвиняли в продвижении Леандро Паредеса, что задвигало в тень Джорджиньо Вайналдума. Сейчас, по информации ряда источников, речь идет о внутренних конфликтах и обвинениях в том, что одна из групп находится на особом положении и пользуется благосклонностью руководства. С таким фоном многие уже не верят в искренность Неймара и Джанлуиджи Доннаруммы, категорически опровергающих конфликт в раздевалке «Сантьяго Бернабеу».

Бразильской звезде сейчас достается больше всех, а масла в огонь подлил журналист Даниэль Риоло, который в эфире RMC Sport обвинил Неймара в безответственном отношении к тренировкам, на которые звезда приезжает чуть-ли не подвыпившим. Обвинив звезду в том, что она разлагает команду, бразильцу припомнили и процесс восстановления от очередной травмы в Бразилии — с покером, ночными клубами, музыкальными студиями и стримингом игр.

Но разве в этом есть что-то новое? Просто ситуация дошла до точки кипения, поэтому первые же новости после фиаско в Мадриде были о том, что «ПСЖ» не собирается удерживать Неймара летом. Даже называют разбогатевший «Ньюкасл», однако информация на сей счет слишком противоречива. Скорее новостные ленты напоминают гадание на ромашке, где «любит — не любит» поменяли на «уходит — остается». Это не ситуация с Анхелем Ди Марией, которому просто не предложили новый контракт.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Мбаппе и тут попытался проявить себя в роли миротворца. Француз назвал несправедливыми свист и оскорбления в адрес Месси и Неймара, заявив, что «Реалу» проиграла вся команда. Только есть ли эта команда на самом деле и не пытается ли находящийся одной ногой в Мадриде форвард склеить разбитую чашку? Не просто так Почеттино в воскресенье говорил о коллективной ответственности, которая важнее персоналий. И пока все выглядит так, что парижский проект стремительно летит в пропасть, и летом его ждет глобальная перезагрузка.