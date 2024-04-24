Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:30

«Лорьян» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча чемпионата Франции

«Лорьян» и «ПСЖ» сыграют 24 апреля в матче лиги 1 Франции
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

24 апреля «Лорьян» дома примет «ПСЖ» в матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча состоится на арене «Стад дю Мустуар». Она начнется в 20.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча «Лорьян» — «ПСЖ» пройдет в прямом эфире в тематических группах соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько вариантов для просмотра — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

Следите за ключевыми событиями поединка 29-го тура лиги 1 с помощью матч-центра «СЭ».

«Лорьян» с 26 баллами занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «ПСЖ» располагается на первой строчке с 66 очками.

В текущем сезоне нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе провел в общей сложности 42 матча за парижан во всех турнирах, забил 41 гол и сделал девять результативных передач.

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Лорьян
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Распалась танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия
Никотин могут приравнять к допингу в спорте
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
Овечкин накосячил в большинстве, Ничушкин снова забил, а у Боба – сейв века! Что произошло в Кубке Стэнли 24 апреля
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Популярное видео
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Мостовой: «Травмы мешают Головину перейти в европейский топ-клуб»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 19 9 1 69-25 66
2
 Монако 29 16 7 6 55-38 55
3
 Брест 30 15 8 7 44-29 53
4
 Лилль 29 14 10 5 43-25 52
5
 Ницца 29 13 8 8 31-22 47
6
 Ланс 30 13 7 10 39-32 46
7
 Ренн 30 11 9 10 44-36 42
8
 Лион 30 12 5 13 39-49 41
9
 Марсель 29 10 10 9 43-35 40
10
 Реймс 30 11 7 12 37-41 40
11
 Тулуза 30 9 10 11 36-39 37
12
 Монпелье 30 9 10 11 38-42 37
13
 Страсбур 30 9 9 12 33-41 36
14
 Нант 30 9 4 17 28-48 31
15
 Метц 30 8 5 17 31-49 29
16
 Гавр 30 6 10 14 27-38 28
17
 Лорьян 29 6 8 15 35-55 26
18
 Клермон Фут 30 4 10 16 21-49 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.04 22:00
Метц – Ланс
 2 : 1
13.04 18:00
Страсбур – Реймс
 3 : 1
13.04 22:00
Ренн – Тулуза
 1 : 2
14.04 14:00
Гавр – Нант
 0 : 1
14.04 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 1 : 1
14.04 21:45
Лион – Брест
 4 : 3
24.04 20:00
Лорьян – ПСЖ
 - : -
24.04 22:00
Марсель – Ницца
 - : -
24.04 22:00
Монако – Лилль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 18 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 21 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости