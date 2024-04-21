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«Наполи» договорился о переходе форварда «Лилля» Дэвида

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Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид близок к тому, чтобы покинуть французский клуб по окончании сезона-2023/24. Об этом сообщает Football Italia.

Согласно данным источника, 24-летний канадец согласился стать игроком «Наполи». Неаполитанцы договорились с представителями форварда об условиях личного контракта. Соглашение футболиста будет рассчитано на 5 лет, а зарплата составит около 3 миллионов евро за сезон.

Дэвид выступает за «Лилль» с августа 2020 года. Всего за клуб он провел 177 матчей, забил 81 гол и отдал 16 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 50 миллионов евро.

ФК Лилль
ФК Наполи
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2
 Милан 32 21 6 5 63-37 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
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6
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
7
 Аталанта 31 15 6 10 57-36 51
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
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 Торино 32 11 12 9 31-29 45
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 Фиорентина 31 12 8 11 43-36 44
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 Монца 32 11 10 11 34-41 43
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 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
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 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
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