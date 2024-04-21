«Наполи» договорился о переходе форварда «Лилля» Дэвида
Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид близок к тому, чтобы покинуть французский клуб по окончании сезона-2023/24. Об этом сообщает Football Italia.
Согласно данным источника, 24-летний канадец согласился стать игроком «Наполи». Неаполитанцы договорились с представителями форварда об условиях личного контракта. Соглашение футболиста будет рассчитано на 5 лет, а зарплата составит около 3 миллионов евро за сезон.
Дэвид выступает за «Лилль» с августа 2020 года. Всего за клуб он провел 177 матчей, забил 81 гол и отдал 16 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 50 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|32
|26
|5
|1
|77-17
|83
|
2
|Милан
|32
|21
|6
|5
|63-37
|69
|
3
|Ювентус
|33
|18
|10
|5
|47-26
|64
|
4
|Болонья
|32
|16
|11
|5
|45-25
|59
|
5
|Рома
|32
|16
|8
|8
|57-36
|56
|
6
|Лацио
|33
|16
|4
|13
|42-35
|52
|
7
|Аталанта
|31
|15
|6
|10
|57-36
|51
|
8
|Наполи
|33
|13
|10
|10
|50-41
|49
|
9
|Торино
|32
|11
|12
|9
|31-29
|45
|
10
|Фиорентина
|31
|12
|8
|11
|43-36
|44
|
11
|Монца
|32
|11
|10
|11
|34-41
|43
|
12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35-40
|39
|
13
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36-56
|32
|
14
|Лечче
|32
|7
|11
|14
|27-48
|32
|
15
|Верона
|33
|7
|10
|16
|31-44
|31
|
16
|Эмполи
|33
|8
|7
|18
|26-48
|31
|
17
|Удинезе
|33
|4
|17
|12
|31-49
|29
|
18
|Фрозиноне
|32
|6
|9
|17
|40-63
|27
|
19
|Сассуоло
|32
|6
|8
|18
|39-62
|26
|
20
|Салернитана
|32
|2
|9
|21
|26-68
|15
|19.04
|19:30
|
Дженоа – Лацио
|0 : 1
|19.04
|21:45
|
Кальяри – Ювентус
|2 : 2
|20.04
|19:00
|
Эмполи – Наполи
|1 : 0
|20.04
|21:45
|
Верона – Удинезе
|1 : 0
|21.04
|13:30
|
Сассуоло – Лечче
|- : -
|21.04
|16:00
|
Торино – Фрозиноне
|- : -
|21.04
|19:00
|
Салернитана – Фиорентина
|- : -
|21.04
|21:45
|
Монца – Аталанта
|- : -
|22.04
|19:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|22.04
|21:45
|
Милан – Интер
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|31
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|28
|1
|6
|
|
Малик Тшау
Милан
|17
|1
|5