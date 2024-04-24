Александр Мостовой: «Травмы мешают Головину перейти в европейский топ-клуб»

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине. Российский хавбек пропустит остаток текущего сезона из-за травмы лодыжки.

«Головин провел хороший сезон. Наверное, лучший в своей карьере, — приводит «РБ Спорт» слова Мостового. — Но вот видите, да, каждый год травмы все-таки его настигают. Возможно, они и мешают Головину перейти в европейский топ-клуб. Но не вижу никакой проблемы, если Саша до конца карьеры останется в «Монако» — это тоже приличный уровень».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 27 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость российского полузащитника «Монако» составляет 30 миллионов евро.