Александр Мостовой: «Травмы мешают Головину перейти в европейский топ-клуб»
Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине. Российский хавбек пропустит остаток текущего сезона из-за травмы лодыжки.
«Головин провел хороший сезон. Наверное, лучший в своей карьере, — приводит «РБ Спорт» слова Мостового. — Но вот видите, да, каждый год травмы все-таки его настигают. Возможно, они и мешают Головину перейти в европейский топ-клуб. Но не вижу никакой проблемы, если Саша до конца карьеры останется в «Монако» — это тоже приличный уровень».
В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 27 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость российского полузащитника «Монако» составляет 30 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|29
|19
|9
|1
|69-25
|66
|
2
|Монако
|29
|16
|7
|6
|55-38
|55
|
3
|Брест
|30
|15
|8
|7
|44-29
|53
|
4
|Лилль
|29
|14
|10
|5
|43-25
|52
|
5
|Ницца
|29
|13
|8
|8
|31-22
|47
|
6
|Ланс
|30
|13
|7
|10
|39-32
|46
|
7
|Ренн
|30
|11
|9
|10
|44-36
|42
|
8
|Лион
|30
|12
|5
|13
|39-49
|41
|
9
|Марсель
|29
|10
|10
|9
|43-35
|40
|
10
|Реймс
|30
|11
|7
|12
|37-41
|40
|
11
|Тулуза
|30
|9
|10
|11
|36-39
|37
|
12
|Монпелье
|30
|9
|10
|11
|38-42
|37
|
13
|Страсбур
|30
|9
|9
|12
|33-41
|36
|
14
|Нант
|30
|9
|4
|17
|28-48
|31
|
15
|Метц
|30
|8
|5
|17
|31-49
|29
|
16
|Гавр
|30
|6
|10
|14
|27-38
|28
|
17
|Лорьян
|29
|6
|8
|15
|35-55
|26
|
18
|Клермон Фут
|30
|4
|10
|16
|21-49
|22
|12.04
|22:00
|
Метц – Ланс
|2 : 1
|13.04
|18:00
|
Страсбур – Реймс
|3 : 1
|13.04
|22:00
|
Ренн – Тулуза
|1 : 2
|14.04
|14:00
|
Гавр – Нант
|0 : 1
|14.04
|16:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|1 : 1
|14.04
|21:45
|
Лион – Брест
|4 : 3
|24.04
|20:00
|
Лорьян – ПСЖ
|- : -
|24.04
|22:00
|
Марсель – Ницца
|- : -
|24.04
|22:00
|
Монако – Лилль
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|18
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|21
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2