Виейра считает, что «Челси» не повезло в матче с «Реалом»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра перед матчем 1/2 финала Кубка Англии против «Челси» отметил, что «синим» не повезло в ответной игре против «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Игра у «Челси» была действительно хороша. Они хорошо сыграли в важном матче.

«Синие» могут чувствовать себя несчастными, да им не повезло», — цитирует BBC Виейра.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Реал» (3:2), но по сумме двух матчей мадридская команда одержала победу со счетом 5:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником «Реала» по 1/2 финала будет «Манчестер Сити».

Матч 1/2 финала Кубка Англии «Челси» — «Кристал Пэлас» состоится в воскресенье, 17 апреля. Начало игры — в 18.30 по московскому времени.