«Кардифф» требует от «Нанта» 120 миллионов евро по делу погибшего в авиакатастрофе Салы

Валлийский клуб «Кардифф» подал судебный иск к «Нанту» из-за несостоявшегося перехода погибшего в авиакатастрофе нападающего Эмилиано Салы, сообщает RMC Sport.

По данным источника, «Кардифф» требует 120,2 миллиона евро за экономический ущерб. Для определения данной суммы клуб обратился к компании Analytics FC, специализирующейся на анализе данных, чтобы определить вероятность того, что валлийский клуб мог бы остаться в АПЛ с Салой.

Предположив, что Сала сыграл бы в 60 процентов матчей, компания подсчитала, что шансы «Кардиффа» остаться в АПЛ составили бы 54,2 процента. Сумма в 120 миллионов евро также основана на потере доходов клуба в период между сезонами-2018/19 и 2022/23 (52,9 миллиона), а также на потере стоимости (67,3 миллиона).

Кроме того, «Кардифф» требует 2 миллиона евро за «репутационный ущерб». «Нант», в свою очередь, подал иск в суд за «моральный ущерб».

Летом 2023 года ФИФА обязала «Кардифф» выплатить «Нанту» полную стоимость трансфера погибшего Салы.