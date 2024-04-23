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Сегодня, 07:19

«Кардифф» требует от «Нанта» 120 миллионов евро по делу погибшего в авиакатастрофе Салы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Валлийский клуб «Кардифф» подал судебный иск к «Нанту» из-за несостоявшегося перехода погибшего в авиакатастрофе нападающего Эмилиано Салы, сообщает RMC Sport.

По данным источника, «Кардифф» требует 120,2 миллиона евро за экономический ущерб. Для определения данной суммы клуб обратился к компании Analytics FC, специализирующейся на анализе данных, чтобы определить вероятность того, что валлийский клуб мог бы остаться в АПЛ с Салой.

Предположив, что Сала сыграл бы в 60 процентов матчей, компания подсчитала, что шансы «Кардиффа» остаться в АПЛ составили бы 54,2 процента. Сумма в 120 миллионов евро также основана на потере доходов клуба в период между сезонами-2018/19 и 2022/23 (52,9 миллиона), а также на потере стоимости (67,3 миллиона).

Кроме того, «Кардифф» требует 2 миллиона евро за «репутационный ущерб». «Нант», в свою очередь, подал иск в суд за «моральный ущерб».

Летом 2023 года ФИФА обязала «Кардифф» выплатить «Нанту» полную стоимость трансфера погибшего Салы.

В январе 2019 года Сала перешел из французского клуба в «Кардифф». 22 января аргентинец вылетел из Франции на легком одномоторном самолете, который спустя несколько часов пропал с радаров. Позднее на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт и погибший футболист.

ФК Кардифф Сити
ФК Нант
Эмилиано Сала
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 33 23 5 5 77-26 74
2
 Ливерпуль 33 22 8 3 75-32 74
3
 Ман. Сити 32 22 7 3 76-32 73
4
 Астон Вилла 34 20 6 8 71-50 66
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 Ньюкасл 32 15 5 12 69-52 50
7
 МЮ 32 15 5 12 47-48 50
8
 Вест Хэм 34 13 9 12 54-63 48
9
 Челси 31 13 8 10 61-52 47
10
 Брайтон 32 11 11 10 52-50 44
11
 Вулверхэмптон 33 12 7 14 46-53 43
12
 Фулхэм 34 12 6 16 50-54 42
13
 Борнмут 33 11 9 13 48-60 42
14
 Кр. Пэлас 33 9 9 15 42-56 36
15
 Брентфорд 34 9 8 17 52-59 35
16
 Эвертон 33 10 8 15 34-48 32
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 42-60 26
18
 Лутон Таун 34 6 7 21 47-75 25
19
 Бернли 34 5 8 21 37-69 23
20
 Шеффилд Юн. 33 3 7 23 31-88 16
Результаты / календарь
1 тур
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38 тур
20.04 17:00
Лутон Таун – Брентфорд
 1 : 5
20.04 17:00
Шеффилд Юн. – Бернли
 1 : 4
20.04 21:30
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 2
21.04 15:30
Эвертон – Нот. Форест
 2 : 0
21.04 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 3 : 1
21.04 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 5 : 2
21.04 18:30
Фулхэм – Ливерпуль
 1 : 3
14.05 22:00
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 21:45
Брайтон – Челси
 - : -
15.05 22:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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