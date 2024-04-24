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Сегодня, 15:57

Форвард «Наполи» Осимхен близок к переходу в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Форвард «Наполи» Виктор Осимхен в скором времени может стать игроком «ПСЖ», сообщает II Mattino.

По данным источника, итальянский клуб ждет официального предложения от парижан в размере 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Осимхен не продолжит карьеру в Саудовской Аравии, хотя предложение от одного из клубов «Наполи» поступало.

В текущем сезоне Осимхен провел 28 матчей за «Наполи», забил 15 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро. Контракт 25-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года.

Виктор Осимхен
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 33 16 8 9 58-39 56
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
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 Торино 33 11 13 9 31-29 46
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 Монца 33 11 10 12 35-43 43
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 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
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 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
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 Верона 33 7 10 16 31-44 31
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 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
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