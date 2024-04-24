Форвард «Наполи» Осимхен близок к переходу в «ПСЖ»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен в скором времени может стать игроком «ПСЖ», сообщает II Mattino.

По данным источника, итальянский клуб ждет официального предложения от парижан в размере 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Осимхен не продолжит карьеру в Саудовской Аравии, хотя предложение от одного из клубов «Наполи» поступало.

В текущем сезоне Осимхен провел 28 матчей за «Наполи», забил 15 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро. Контракт 25-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года.