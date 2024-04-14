Тебас уверен в переходе Мбаппе в клуб ла лиги

Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможный трансфер форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал». Он отметил, что лучшие футболисты всегда играет в чемпионате Испании.

«На 99.99 процентов уверен, что Мбаппе будет в Реале. С Холанном будет сложнее в краткосрочной перспективе — он не так долго был в «Сити», чтобы думать об уходе», — цитирует Тебаса Marca.