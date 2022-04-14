Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком ответных матчей четвертьфинала Лиги чемпионов.

В матче мадридского клуба с «Челси», который состоялся 12 апреля, хорват отметился голевой передачей. В этой встрече «Реал» на своем стадионе проиграл сопернику со счетом 2:3.

Однако, в первом матче 1/4 финала ЛЧ испанский клуб обыграл «Челси» (3:1) и по итогам двух встреч (5:4) вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

За выход в финал турнира «Реал» поборется с «Манчестер Сити».

Помимо Модрича на звание игрока недели в Лиге чемпионов претендовали Рауль Альбиоль («Вильярреал»), Джон Стоунс («Манчестер Сити») и Константинос Цимикас («Ливерпуль»).