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Сегодня, 13:10

«Это бред сивой кобылы, тут явно замешана политика». Французы спустя 19 лет обвинили ЦСКА в подкупе судей

Экс-тренер «Осера» обвинил ЦСКА в подкупе арбитров в победном Кубке УЕФА
Отдел футбола «СЭ»
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Игроки ЦСКА и «Осера» и судьи в первом матче 1/4 финала Кубка УЕФА в Москве 7 апреля 2005 года.
Сергей Игнашевич приветствует судей первого матча 1/4 финала ЦСКА — «Осер» в Москве 7 апреля 2005 года.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
85-летний Ги Ру утверждает, что ЦСКА в 2005 году шел к победе в Кубке УЕФА при поддержке арбитров.

Почему вообще вспомнили об игре 19-летней давности?

Бывший главный тренер французского «Осера» Ги Ру в интервью Le Figaro заявил, что бригада арбитров, которая обслуживала матч 1/4 финала Кубка УЕФА сезона-2004/05 против ЦСКА, могла быть подкуплена. Тогда армейцы прошли французов по сумме двух матчей: в Москве команда Валерия Газзаева разгромила соперника 4:0, а на выезде уступила с приемлемым счетом 0:2.

— В четвертьфинале Кубка УЕФА нас ограбили русские из ЦСКА, — сказал 85-летний Ру. — Рефери был куплен. Что касается ответного матча, то я расскажу вам анекдотическую ситуацию, из-за которой мы могли попасть в тюрьму. (Улыбается.) После первой игры у меня возникли подозрения, и я попросил парня из нашей команды пойти и обыскать сумки судей во время матча. Он возвращается весь бледный и говорит: «Там великолепные часы с рубинами».

У меня было десять минут, чтобы принять правильное решение. За шесть месяцев до этого матча я решил, что покину «Осер», но никто об этом не знал. Если я решу обратиться в полицию и к властям, четырех немецких судей уволят, а я стану виновником скандала, а не человеком, который в качестве тренера провел 894 матча в лиге 1 и вывел клуб в еврокубки. Я не принял правильного решения. Я ничего не сказал. И я поступил еще более глупо, не оставив эти часы. (Смеется.)

Главный тренер «Осера» Ги Ру в матче Кубка УЕФА против ЦСКА в 2005 году.
Ги Ру во время первого матча 1/4 финала Кубка УЕФА между ЦСКА и «Осером» в Москве 7 апреля 2005 года (4:0).
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Был ли там пенальти?

Ру говорил о судействе и 19 лет назад. С этой темы он начал послематчевую пресс-конференцию.

— В обоих матчах судейство оказалось неблагоприятным для нас, — сказал он. — В Москве в наши ворота был назначен пенальти, хотя фола не было. Теперь же в первом тайме Мварувари не по правилам оттеснили от мяча в штрафной, но 11-метрового не последовало. Учтите эти два момента — и не будет разницы в два мяча.

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Газзаев. «После победы ЦСКА в Кубке УЕФА Юра сказал моей жене: «Ты не представляешь, что он сделал!» Семин и Газзаев — перед ретроматчем

Главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева тогда попросили прокомментировать слова коллеги, на что он ответил: «Как правило, в поражениях винят сначала судью, потом — игроков».

О судействе после матча говорили и игроки «Осера». «Не думаю, что ЦСКА сильнее, но он намного лучше использовал свои шансы. Ключевым моментом считаю не назначенный арбитром пенальти за нарушение против Мварувари», — это слова ивуарийца Бонавантюра Калу.

Матч складывался по сценарию французов, которым надо было отыгрывать четыре мяча. Им удалось забить быстрый гол — на 9-й минуте, а в середине тайма произошел эпизод, о котором столько говорили после матча. Мварувари на рывке полез в штрафную ЦСКА и упал после контакта с Сергеем Игнашевичем. «Ой-ой-ой-ой», — так отреагировал на эпизод комментатор встречи Илья Казаков. И сразу же выдохнул, когда крупным планом показали Мерка, характерным жестом призывавшего игрока «Осера» подниматься. После просмотра повтора Сергей Андреев, комментировавший игру вместе с Казаковым, заключил, что были все основания назначить 11-метровый: «Играл не в мяч, играл в корпус». И добавил: «Отдадим должное судье. Спасибо, что не назначил пенальти».

Мерк все же поставил 11-метровый в ворота ЦСКА, произошло это на 78-й минуте. В своей штрафной сфолил Юрий Жирков, и все тот же Мварувари с точки переиграл Игоря Акинфеева. «Очевидно, что матч складывался бы иначе, будь к перерыву счет 2:0. Наш второй гол состоялся слишком поздно», — заключил защитник «Осера» Давид Рекорбе.

Главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в матче против «Осера» в 2005 году.
Валерий Газзаев во время матча Кубка УЕФА против «Осера» в 2005 году.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Тренер «Осера» этими словами только унизил сам себя»

Естественно, обвинения Ру не могли остаться без внимания армейской стороны. Через «СЭ» высказался Валерий Газзаев.

— Что опять началось-то? — возмутился Газзаев. — Макрон каждый день что-то негативное говорит о России, мы должны реагировать на его сумасбродные неадекватные реплики, что ли?

Что касается слов бывшего главного тренера «Осера», то это бред сивой кобылы! В таком возрасте такие вещи могут и присниться... По-моему, все всё видели. ЦСКА все решил на футбольном поле, в честной борьбе, и заслуженно стал в 2005 году обладателем Кубка УЕФА. Может быть, завтра бывший тренер «Спортинга» тоже заявит, что мы купили судей в финале? О каком подкупе судей сейчас вещает тренер «Осера»? 20 лет прошло! А где он раньше-то был? И почему этот бред публикуется сейчас?

18&nbsp;мая 2005 года. Лиссабон. &laquo;Спортинг&raquo; Л&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:3. Главный тренер армейцев Валерий Газзаев с&nbsp;Кубком УЕФА. «В перерыве достал икону — игроки целовали ее и шли на поле». Валерий Газзаев — о победе ЦСКА в Кубке УЕФА 15 лет спустя

У меня есть предположение. Россию хотят вновь поддеть, унизить в преддверии Олимпиады в Париже. Тут явно замешана политика. Но, по-моему, тренер «Осера» этими словами только унизил сам себя, выглядит нелепо. Это просто очередной фейк.

Молчать 20 лет и сейчас попытаться сотрясти воздух... Просто смешно! Он хотел зацепить Россию, ЦСКА? Вам самим-то не кажутся его обвинения нелепыми? Сейчас все что угодно можно говорить. Каждый день несут полнейший бред на Западе.

Где он был, когда мы их обыграли 4:0? Почему промолчал и тогда, и после ответной встречи?! Перестаньте обращать внимание на эти гадости. Политика в чистом виде. Примешали сюда спорт уже. Уже не знают, к чему прикопаться в преддверии Олимпиады.

Футбол
ФК Осер
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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