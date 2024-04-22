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Тренер «ПСЖ» Энрике: «Пока стороны не выскажутся, мне нечего сказать про Мбаппе»

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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о форварде клуба Килиане Мбаппе.

«Мбаппе? Мне нечего сказать. Пока стороны не выскажутся, я буду хранить молчание. Когда они выскажутся, я тоже выскажусь», — приводит слова Энрике журналист Абделла Булма.

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинет «ПСЖ» по окончании сезона-2023/24.

В текущем сезоне 25-летний француз провел 32 матча, в которых забил 41 мяч и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро. Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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Дубль Рамуша принес «ПСЖ» разгромную победу над «Лионом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 19 9 1 69-25 66
2
 Монако 29 16 7 6 55-38 55
3
 Брест 30 15 8 7 44-29 53
4
 Лилль 29 14 10 5 43-25 52
5
 Ницца 29 13 8 8 31-22 47
6
 Ланс 30 13 7 10 39-32 46
7
 Ренн 30 11 9 10 44-36 42
8
 Лион 30 12 5 13 39-49 41
9
 Марсель 29 10 10 9 43-35 40
10
 Реймс 30 11 7 12 37-41 40
11
 Тулуза 30 9 10 11 36-39 37
12
 Монпелье 30 9 10 11 38-42 37
13
 Страсбур 30 9 9 12 33-41 36
14
 Нант 30 9 4 17 28-48 31
15
 Метц 30 8 5 17 31-49 29
16
 Гавр 30 6 10 14 27-38 28
17
 Лорьян 29 6 8 15 35-55 26
18
 Клермон Фут 30 4 10 16 21-49 22
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
12.04 22:00
Метц – Ланс
 2 : 1
13.04 18:00
Страсбур – Реймс
 3 : 1
13.04 22:00
Ренн – Тулуза
 1 : 2
14.04 14:00
Гавр – Нант
 0 : 1
14.04 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 1 : 1
14.04 21:45
Лион – Брест
 4 : 3
24.04 20:00
Лорьян – ПСЖ
 - : -
24.04 20:00
Монако – Лилль
 - : -
24.04 22:00
Марсель – Ницца
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 18 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 21 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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