Месси не ответил на «одержимого карлика». «Интер Майами» вылетел из Кубка КОНКАКАФ

Безобразная игра от Лео и компании.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

1/4 финала. Ответный матч

«Монтеррей» (Мексика) — «Интер Майами» (США) — 3:1 (1:0)

Голы: Васкес, 31. Бертераме, 58. Гальярдо, 64 — Гомес, 85

Удаление: Альба, 78

Первый матч — 2:1

Еще вчера Криштиану Роналду и Лионель Месси разрывали Лигу чемпионов, а теперь не справляются с менее статусными континентальными турнирами . П ортугалец в марте вылетел из азиатской ЛЧ , теперь и аргентинец попрощался со своим международным трофеем .

Первую игру четвертьфинала Кубка КОНКАКАФ «Интер Майами» провел на грани позора — приехавший в США «Монтеррей» отвозил Месси и его партнеров по газону , нанеся 21 удар по воротам ( из них 8 — в створ ), и в итоге победил со скромным счетом 2:1. Команда Бекхэма еще и удаление заработала — полузащитнику Руизу показали красную карточку за два фола подряд .

А после матча случился скандал — Лео с товарищами отправился разбираться с судьей, и по итогам перепалки в сеть слили неприятную аудизапись . На ней отжигает ассистент главного тренера «Монтеррея» Нико Санчес : «Карлик был одержим , у него было лицо дьявола . Он приставил кулак к моему лицу и сказал : «Кем ты себя возомнил ? » Но я смотрел в другую сторону , а не на него , поэтому не ответил , но все стало только хуже . А Тата Мартино , бедный болван , он стоял передо мной и говорил мне : «Идиот , будешь плакать ? Будешь плакать ? » Что за дурачок . Они наверняка стерли все эти видео , потому что на них они выступают в плохом свете. Это было действительно серьезно».

Лионель Месси в матче против «Монтеррея». Фото Reuters

Санчес потом извинился , но все равно — казалось , что после такого матча и оскорбления капитана «Интера» пора бы уже прийти в себя и прервать четырех матчевую серию без побед . К тому же в состав на игру в Мексике попали все звезды — Месси , Суарес , Альба и Бускетс . Но ...

Вместо этого почти полностью повторилась первая игра . Ответный матч в Монтеррее начался с давления «Интера» , но это быстро закончилось — инициатива перешла к хозяевам , и больше они ее не отпускали . К концу первого тайма счет был 4:0 по ударам в створ , и мексиканцы отличились первый раз — забил нападающий Васке c .

После перерыва ситуация для команды Месси только усугубилась: футболисты «Монтеррея» быстро уложили еще два мяча — на 58- й забил нападающий Бертераме , на 64- й — полузащитник Гальярдо . Общий счет стал уже 5:1 — просто позор для «Интера» .

Удаление Жорди Альбы. Фото Reuters

Как будто этого было мало , и американцы вновь заработали удаление — на этот раз постарался Жорди Альба . Разочарованный ветеран накинулся на соперника , сначала толкнув его , а потом прихватив за горло ; позднее испанец совершил наступ и за вторую желтую был удален с поля на 78- й минуте .

При этом кое на что «Интер» сподобился даже в меньшинстве — на 85- й минуте гости реализовали стандартное положение , но это стало их единственным ударом в створ . Ассистом на Диего Гомеса отметился Месси — у аргентинца есть результативные действия уже в семи матчах подряд , и даже связанный с травмой почти месячный перерыв ( с середины марта до 7 апреля ) ему не помешал . С 22 февраля на счету аргентинца 6 голов и 3 передачи .

Фото AFP