Месси не ответил на «одержимого карлика». «Интер Майами» вылетел из Кубка КОНКАКАФ
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
1/4 финала. Ответный матч
«Монтеррей» (Мексика) — «Интер Майами» (США) — 3:1 (1:0)
Голы: Васкес, 31. Бертераме, 58. Гальярдо, 64 — Гомес, 85
Удаление: Альба, 78
Первый матч — 2:1
Еще вчера Криштиану Роналду и Лионель Месси разрывали Лигу чемпионов, а теперь не справляются с менее статусными континентальными турнирами. Португалец в марте вылетел из азиатской ЛЧ, теперь и аргентинец попрощался со своим международным трофеем.
Первую игру четвертьфинала Кубка КОНКАКАФ «Интер Майами» провел на грани позора — приехавший в США «Монтеррей» отвозил Месси и его партнеров по газону, нанеся 21 удар по воротам (из них 8 — в створ), и в итоге победил со скромным счетом 2:1. Команда Бекхэма еще и удаление заработала — полузащитнику Руизу показали красную карточку за два фола подряд.
А после матча случился скандал — Лео с товарищами отправился разбираться с судьей, и по итогам перепалки в сеть слили неприятную аудизапись. На ней отжигает ассистент главного тренера «Монтеррея» Нико Санчес: «Карлик был одержим, у него было лицо дьявола. Он приставил кулак к моему лицу и сказал: «Кем ты себя возомнил?» Но я смотрел в другую сторону, а не на него, поэтому не ответил, но все стало только хуже. А Тата Мартино, бедный болван, он стоял передо мной и говорил мне: «Идиот, будешь плакать? Будешь плакать?» Что за дурачок. Они наверняка стерли все эти видео, потому что на них они выступают в плохом свете. Это было действительно серьезно».
Санчес потом извинился, но все равно — казалось, что после такого матча и оскорбления капитана «Интера» пора бы уже прийти в себя и прервать четырехматчевую серию без побед. К тому же в состав на игру в Мексике попали все звезды — Месси, Суарес, Альба и Бускетс. Но...
Вместо этого почти полностью повторилась первая игра. Ответный матч в Монтеррее начался с давления «Интера», но это быстро закончилось — инициатива перешла к хозяевам, и больше они ее не отпускали. К концу первого тайма счет был 4:0 по ударам в створ, и мексиканцы отличились первый раз — забил нападающий Васкеc.
После перерыва ситуация для команды Месси только усугубилась: футболисты «Монтеррея» быстро уложили еще два мяча — на 58-й забил нападающий Бертераме, на 64-й — полузащитник Гальярдо. Общий счет стал уже 5:1 — просто позор для «Интера».
Как будто этого было мало, и американцы вновь заработали удаление — на этот раз постарался Жорди Альба. Разочарованный ветеран накинулся на соперника, сначала толкнув его, а потом прихватив за горло; позднее испанец совершил наступ и за вторую желтую был удален с поля на 78-й минуте.
При этом кое на что «Интер» сподобился даже в меньшинстве — на 85-й минуте гости реализовали стандартное положение, но это стало их единственным ударом в створ. Ассистом на Диего Гомеса отметился Месси — у аргентинца есть результативные действия уже в семи матчах подряд, и даже связанный с травмой почти месячный перерыв (с середины марта до 7 апреля) ему не помешал. С 22 февраля на счету аргентинца 6 голов и 3 передачи.
Но эта личная статистика не имеет никакого значения. Первая строчка в MLS — далеко, а из Кубка КОНКАКАФ, одного из самых престижных трофеев, до которых Месси мог дотянуться, «Интер» вылетел. Кажется, появилось очередное подтверждение факта, что не все решают громкие имена на поле.