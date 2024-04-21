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«Тулуза» дома сыграла вничью с «Марселем»

Виктория Кравченко
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«Марсель» на выезде сыграл вничью с «Тулузой» в матче 30-го тура лиги 1 — 2:2.

В составе хозяев голы забивали Расмус Николайсен и Янн Гбохо. За «Олимпик» отличились Жан Онана и Фарис Мумбанья.

«Марсель» увеличил свою серию без побед в чемпионате до 4 матча. Команда 10-е место в таблице, набрав 40 очков в 29 матчах. «Тулуза» (37) идет 11-й.

Франция. Лига 1. 30-й тур
21 апр, 20:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
2:2
Марсель

ФК Марсель
ФК Тулуза
0
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«ПСЖ» — «Лион»: смотреть трансляцию матча чемпионата Франции
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Монако 29 16 7 6 55-38 55
3
 Брест 30 15 8 7 44-29 53
4
 Лилль 29 14 10 5 43-25 52
5
 Ницца 29 13 8 8 31-22 47
6
 Ланс 30 13 7 10 39-32 46
7
 Ренн 30 11 9 10 44-36 42
8
 Лион 29 12 5 12 38-45 41
9
 Марсель 29 10 10 9 43-35 40
10
 Реймс 30 11 7 12 37-41 40
11
 Тулуза 30 9 10 11 36-39 37
12
 Монпелье 30 9 10 11 38-42 37
13
 Страсбур 30 9 9 12 33-41 36
14
 Нант 30 9 4 17 28-48 31
15
 Метц 30 8 5 17 31-49 29
16
 Гавр 30 6 10 14 27-38 28
17
 Лорьян 29 6 8 15 35-55 26
18
 Клермон Фут 30 4 10 16 21-49 22
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19.04 22:00
Ницца – Лорьян
 3 : 0
20.04 18:00
Нант – Ренн
 0 : 3
20.04 22:00
Ланс – Клермон Фут
 1 : 0
21.04 16:00
Гавр – Метц
 0 : 1
21.04 16:00
Лилль – Страсбур
 1 : 0
21.04 16:00
Реймс – Монпелье
 1 : 2
21.04 18:05
Брест – Монако
 0 : 2
21.04 20:00
Тулуза – Марсель
 2 : 2
21.04 22:00
ПСЖ – Лион
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