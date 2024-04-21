«Тулуза» дома сыграла вничью с «Марселем»

«Марсель» на выезде сыграл вничью с «Тулузой» в матче 30-го тура лиги 1 — 2:2.

В составе хозяев голы забивали Расмус Николайсен и Янн Гбохо. За «Олимпик» отличились Жан Онана и Фарис Мумбанья.

«Марсель» увеличил свою серию без побед в чемпионате до 4 матча. Команда 10-е место в таблице, набрав 40 очков в 29 матчах. «Тулуза» (37) идет 11-й.