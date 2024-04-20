«Ланс» обыграл «Клермон» и прервал 4-матчевую серию без побед
«Ланс» дома победил «Клермон» в матче 30-го тура французской лиги 1 — 1:0.
Единственный гол на 3-й минуте с пенальти забил Флориан Сотока.
«Ланс» (46 очков) прервал серию из 4 матчей без побед и занимает шестое место в лиге 1. «Клермон» (22) остается последним в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|18
|9
|1
|65-24
|63
|
2
|Брест
|29
|15
|8
|6
|44-27
|53
|
3
|Монако
|28
|15
|7
|6
|53-38
|52
|
4
|Лилль
|28
|13
|10
|5
|42-25
|49
|
5
|Ницца
|29
|13
|8
|8
|31-22
|47
|
6
|Ланс
|30
|13
|7
|10
|39-32
|46
|
7
|Ренн
|30
|11
|9
|10
|44-36
|42
|
8
|Лион
|29
|12
|5
|12
|38-45
|41
|
9
|Реймс
|29
|11
|7
|11
|36-39
|40
|
10
|Марсель
|28
|10
|9
|9
|41-33
|39
|
11
|Тулуза
|29
|9
|9
|11
|34-37
|36
|
12
|Страсбур
|29
|9
|9
|11
|33-40
|36
|
13
|Монпелье
|29
|8
|10
|11
|36-41
|34
|
14
|Нант
|30
|9
|4
|17
|28-48
|31
|
15
|Гавр
|29
|6
|10
|13
|27-37
|28
|
16
|Метц
|29
|7
|5
|17
|30-49
|26
|
17
|Лорьян
|29
|6
|8
|15
|35-55
|26
|
18
|Клермон Фут
|30
|4
|10
|16
|21-49
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|22:00
|
Ницца – Лорьян
|3 : 0
|20.04
|18:00
|
Нант – Ренн
|0 : 3
|20.04
|22:00
|
Ланс – Клермон Фут
|1 : 0
|21.04
|16:00
|
Гавр – Метц
|- : -
|21.04
|16:00
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|21.04
|16:00
|
Реймс – Монпелье
|- : -
|21.04
|18:05
|
Брест – Монако
|- : -
|21.04
|20:00
|
Тулуза – Марсель
|- : -
|21.04
|22:00
|
ПСЖ – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|18
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|21
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|18
|1
|2
Новости