«Ланс» обыграл «Клермон» и прервал 4-матчевую серию без побед

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«Ланс» дома победил «Клермон» в матче 30-го тура французской лиги 1 — 1:0.

Единственный гол на 3-й минуте с пенальти забил Флориан Сотока.

«Ланс» (46 очков) прервал серию из 4 матчей без побед и занимает шестое место в лиге 1. «Клермон» (22) остается последним в турнирной таблице.