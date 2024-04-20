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20 апреля, 23:54

«Ланс» обыграл «Клермон» и прервал 4-матчевую серию без побед

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ланс» дома победил «Клермон» в матче 30-го тура французской лиги 1 — 1:0.

Единственный гол на 3-й минуте с пенальти забил Флориан Сотока.

«Ланс» (46 очков) прервал серию из 4 матчей без побед и занимает шестое место в лиге 1. «Клермон» (22) остается последним в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 30-й тур
20 апр, 22:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
1:0
Клермон Фут

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Ланс
1
0
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«Ренн» разгромил «Нант» и прервал 4-матчевую серию поражений
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Брест 29 15 8 6 44-27 53
3
 Монако 28 15 7 6 53-38 52
4
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
5
 Ницца 29 13 8 8 31-22 47
6
 Ланс 30 13 7 10 39-32 46
7
 Ренн 30 11 9 10 44-36 42
8
 Лион 29 12 5 12 38-45 41
9
 Реймс 29 11 7 11 36-39 40
10
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
11
 Тулуза 29 9 9 11 34-37 36
12
 Страсбур 29 9 9 11 33-40 36
13
 Монпелье 29 8 10 11 36-41 34
14
 Нант 30 9 4 17 28-48 31
15
 Гавр 29 6 10 13 27-37 28
16
 Метц 29 7 5 17 30-49 26
17
 Лорьян 29 6 8 15 35-55 26
18
 Клермон Фут 30 4 10 16 21-49 22
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19.04 22:00
Ницца – Лорьян
 3 : 0
20.04 18:00
Нант – Ренн
 0 : 3
20.04 22:00
Ланс – Клермон Фут
 1 : 0
21.04 16:00
Гавр – Метц
 - : -
21.04 16:00
Лилль – Страсбур
 - : -
21.04 16:00
Реймс – Монпелье
 - : -
21.04 18:05
Брест – Монако
 - : -
21.04 20:00
Тулуза – Марсель
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