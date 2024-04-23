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Корнеев: «Было бы интересно посмотреть на связку Чалова и Головина в «Монако», но до этого может быть далеко»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший советник вице-президента «Монако» Игорь Корнеев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном продолжении карьеры нападающего ЦСКА Федора Чалова в составе монегасков.

«Стараюсь не комментировать вбросы, потому что мы просто говорим ни о чем. Этого может и не быть. Конечно, было бы интересно посмотреть на связку Чалова и Головина, но до этого может быть достаточно далеко. Чемпионат Франции может быть для него подходящим? Он достаточно прибавил в последнее время. Это игрок, который всегда был достаточно мощным и тонким в своей игре. Французский чемпионат, как никакой другой, очень физический. Может быть, даже больше, чем российский. Но Федор — достаточно умный парень, чтобы адаптироваться к французским реалиям, если такая возможность будет», — сказал Корнеев «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний Чалов провел 34 матча, в которых забил 14 мячей и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.

Игорь Корнеев
Федор Чалов
ФК Монако
ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
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 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
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 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
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 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
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 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
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