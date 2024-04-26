Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 04:05

Восстановление Неймара идет быстрее, чем ожидалось

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Неймар.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар вступил в заключительную фазу восстановления после травмы колена, сообщает Gazetaesportiva.

По мнению физиотерапевта, 32-летний бразилец восстанавливается быстрее, чем ожидалось, однако его участие в Кубке Америке-2024 все еще остается под вопросом.

Неймар с прошлого года не играет из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена. В последний раз он выходил на поле в октябре.

Игрок сборной Бразилии летом прошлого года перешел в саудовский клуб из «ПСЖ». В текущем сезоне он провел за «Аль-Хиляль» 5 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Неймар и&nbsp;Килиан Мбаппе. Новые подробности скандалов Неймара в «ПСЖ»: пьянство, драки, конфликт с Мбаппе
Неймар Сантос
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Аль-Хиляль
0
Читайте также
Левитин заявил, что каждый спортсмен вправе участвовать в Олимпиаде
«Металлург» и «Локомотив» определили обладателя Кубка Гагарина-2024
В Роскачестве дали советы по оформлению спортивной страховки ребенку
Самое нулевое дерби, четыре удара в створ ворот, такой витрины РПЛ вы ждали? Что случилось в матче ЦСКА - «Спартак»
В бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США руками Зеленского
В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Материалы сюжета: Неймар и «ПСЖ»: звездный бразилец отправился в Саудовскую Аравию
Новые подробности скандалов Неймара в «ПСЖ»: пьянство, драки, конфликт с Мбаппе
Контрасты Неймара: заглушает боль от травмы вечеринкой на 3500 человек с личным казино
Неймар занял второе место в онлайн-турнире по покеру
Неймар: «Это самый худший момент в карьере»
«Аль-Хиляль» — о травме Неймара: «Возвращайся более сильным»
Кошмарная осень Неймара: спровоцировал серию скандалов и получил страшную травму в сборной
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубль Мане принес «Аль-Насру» волевую победу над «Аль-Фейхой»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости