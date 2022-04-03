Российский легионер отыграл 86 минут в победном матче с аутсайдером лиги 1.

Для кого пауза на матчи сборных оказалась некстати, так это для «Монако». Все-таки двухнедельный перерыв — слишком много, чтобы в полной мере сохранить кураж, который монегаски поймали, разгромив в прошлом туре «ПСЖ». С другой стороны, если ты на что-то претендуешь, при любых раскладах в столице Лотарингии нужно было обязательно выигрывать. «Метц» сейчас в кризисе: ноль побед в восьми турах, ноль голов в четырех из пяти последних матчей и унизительные 1:6 с «Ренном» перед паузой в чемпионате.

Тем не менее Филипп Клеман не стал слепо копировать схему, которая принесла три очка против лучшего клуба Франции, и против 19-й команды лиги 1 внес в состав коррективы. И если Александр Головин сохранил место в старте, то Жеаном Лукасом было решено пожертвовать. Поддерживать выдвинутого на острие Бен Йеддера должен был Желсон Мартинш, освободивший правую бровку для выздоровевшего Вандерсона.

То есть акцент «Монако» на атаку был очевидным, и тем не менее первый тайм завершился нулевой ничьей. Не сказать, что это было логично, так как и моментов, и эпизодов, которые тренеры любят называть перспективными подходами, хватало. В том числе и в исполнении «Метца», который внепланово усилился экс-нападающим «Химок» Ламкелем Зе. Камерунец, как мы видели в РПЛ, в хорошем тонусе, а французский футбол воспитаннику «Лилля» знаком прекрасно, поэтому у хозяев новичок был весьма заметной фигурой и имел реальный шанс открыть счет.

Команда из княжества, в свою очередь, больше владела мячом, но ходила вокруг и около ворот. Головин принял участие в нескольких интересных комбинациях, однако гостям всякий раз не хватало завершающего штриха. Клемана такой расклад не радовал, и в перерыве бельгиец поменял упустившего отличный шанс Мартинша на второго нападающего — Боаду.

Можно, конечно, сказать, что эффект получился мгновенным, однако голландец даже толком не успел включиться в игру, а «Монако» уже открыл счет. Внимательные до этого защитники «Метца» словно не успели выйти из раздевалки и не прервали, в общем-то, простой пас Вандерсона, после чего Бен Йеддер оказался с глазу на глаз с вратарем. А как такие эпизоды решает лучший бомбардир чемпионата, знает вся Франция. Только остановить капитана монегасков мало кому удается.

Форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер празднует забитый мяч. Фото AFP

И тут важно было развить успех, однако красно-белых подводила реализация. Боаду, например, не использовал чистый выход один на один, а Дисаси ударил выше, замыкая хорошую подачу Головина со штрафного. Определенную тревогу это вызывало, так как «Метц» ожидаемо активизировался и не давал скучать Нюбелю. И если в ряде эпизодов голкипер отделался легким испугом, то Амаду при подаче углового не оставил немцу шансов, вогнав мяч в верхний угол.

В этот момент сразу вспомнилось про парадоксальность «Монако», который в стиле Робин Гуда обыгрывает топ-соперников уровня «ПСЖ», «Марселя» и «Лиона», но при этом раздаривает очки аутсайдерам. Однако в воскресенье у монегасков и персонально Боаду наконец-то проснулся инстинкт убийцы, а гол, отмененный из-за зафиксированного при помощи ВАР сантиметрового офсайда, лишь мобилизовал форварда. И когда Головин вместо подачи решил разыграть угловой, Боаду не испортил идеальный кросс в исполнении Кайю Энрике.

Нападающий «Монако» Майрон Боаду забивает гол «Метцу». Фото AFP

В концовке же «Монако» пришлось потрудиться, отстаивая свои ворота. Один раз Головин, на 87-й минуте уступивший место на поле дополнительному защитнику — Марипану, разрядил обстановку выносом из площади ворот. Потом случился невероятный сейв вытянувшего мяч из угла Нюбеля, и этого оказалось достаточно. Красно-белые вернулись в борьбу за попадание в еврокубки, а Головин возвращает былые позиции, завоевав доверие тренера.