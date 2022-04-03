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Головин в старте — «Монако» побеждает. Клуб продолжает борьбу за Европу

«Монако» в гостях победил «Метц», Головин провел почти полный матч
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин (с мячом) против Томаса Делена в матче «Метц» — «Монако».
Фото AFP
Форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер празднует забитый мяч.
Фото AFP
Нападающий «Монако» Майрон Боаду забивает гол «Метцу».
Фото AFP
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Российский легионер отыграл 86 минут в победном матче с аутсайдером лиги 1.

Для кого пауза на матчи сборных оказалась некстати, так это для «Монако». Все-таки двухнедельный перерыв — слишком много, чтобы в полной мере сохранить кураж, который монегаски поймали, разгромив в прошлом туре «ПСЖ». С другой стороны, если ты на что-то претендуешь, при любых раскладах в столице Лотарингии нужно было обязательно выигрывать. «Метц» сейчас в кризисе: ноль побед в восьми турах, ноль голов в четырех из пяти последних матчей и унизительные 1:6 с «Ренном» перед паузой в чемпионате.

Франция. Лига 1. 30-й тур
03 апр, 16:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
1:2
Монако
Голы
Бен-Йеддер, 46 (0:1), Амаду, 62 (1:1), Боаду, 72 (1:2)
Метц
Кайар Бронн Жемерсон Канде (Ниакате, 84) Делен Кана-Бийик (Нгюетт, 83) Н`Дорам (Яде, 83) Амаду Де Превиль Булая (Сарр, 68) Ламкель Зе (Мафута, 60)
Монако
Нюбель Вандерсон (Жан Лукас, 82) Бадиашиле Дисаси Кайю Энрике Агилар Тшуамени Головин (Марипан, 87) Фофана Мартинш (Боаду, 46) Бен-Йеддер
Судьи
Бризар (Франция)

Тем не менее Филипп Клеман не стал слепо копировать схему, которая принесла три очка против лучшего клуба Франции, и против 19-й команды лиги 1 внес в состав коррективы. И если Александр Головин сохранил место в старте, то Жеаном Лукасом было решено пожертвовать. Поддерживать выдвинутого на острие Бен Йеддера должен был Желсон Мартинш, освободивший правую бровку для выздоровевшего Вандерсона.

То есть акцент «Монако» на атаку был очевидным, и тем не менее первый тайм завершился нулевой ничьей. Не сказать, что это было логично, так как и моментов, и эпизодов, которые тренеры любят называть перспективными подходами, хватало. В том числе и в исполнении «Метца», который внепланово усилился экс-нападающим «Химок» Ламкелем Зе. Камерунец, как мы видели в РПЛ, в хорошем тонусе, а французский футбол воспитаннику «Лилля» знаком прекрасно, поэтому у хозяев новичок был весьма заметной фигурой и имел реальный шанс открыть счет.

Команда из княжества, в свою очередь, больше владела мячом, но ходила вокруг и около ворот. Головин принял участие в нескольких интересных комбинациях, однако гостям всякий раз не хватало завершающего штриха. Клемана такой расклад не радовал, и в перерыве бельгиец поменял упустившего отличный шанс Мартинша на второго нападающего — Боаду.

Можно, конечно, сказать, что эффект получился мгновенным, однако голландец даже толком не успел включиться в игру, а «Монако» уже открыл счет. Внимательные до этого защитники «Метца» словно не успели выйти из раздевалки и не прервали, в общем-то, простой пас Вандерсона, после чего Бен Йеддер оказался с глазу на глаз с вратарем. А как такие эпизоды решает лучший бомбардир чемпионата, знает вся Франция. Только остановить капитана монегасков мало кому удается.

Форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер празднует забитый мяч. Фото AFP
Форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер празднует забитый мяч.
Фото AFP

И тут важно было развить успех, однако красно-белых подводила реализация. Боаду, например, не использовал чистый выход один на один, а Дисаси ударил выше, замыкая хорошую подачу Головина со штрафного. Определенную тревогу это вызывало, так как «Метц» ожидаемо активизировался и не давал скучать Нюбелю. И если в ряде эпизодов голкипер отделался легким испугом, то Амаду при подаче углового не оставил немцу шансов, вогнав мяч в верхний угол.

В этот момент сразу вспомнилось про парадоксальность «Монако», который в стиле Робин Гуда обыгрывает топ-соперников уровня «ПСЖ», «Марселя» и «Лиона», но при этом раздаривает очки аутсайдерам. Однако в воскресенье у монегасков и персонально Боаду наконец-то проснулся инстинкт убийцы, а гол, отмененный из-за зафиксированного при помощи ВАР сантиметрового офсайда, лишь мобилизовал форварда. И когда Головин вместо подачи решил разыграть угловой, Боаду не испортил идеальный кросс в исполнении Кайю Энрике.

Нападающий «Монако» Майрон Боаду забивает гол «Метцу». Фото AFP
Нападающий «Монако» Майрон Боаду забивает гол «Метцу».
Фото AFP

В концовке же «Монако» пришлось потрудиться, отстаивая свои ворота. Один раз Головин, на 87-й минуте уступивший место на поле дополнительному защитнику — Марипану, разрядил обстановку выносом из площади ворот. Потом случился невероятный сейв вытянувшего мяч из угла Нюбеля, и этого оказалось достаточно. Красно-белые вернулись в борьбу за попадание в еврокубки, а Головин возвращает былые позиции, завоевав доверие тренера.

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Основные источники исследования

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  • Alvin Almazov
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1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 30 16 8 6 49-29 56
3
 Ренн 30 16 5 9 64-29 53
4
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
5
 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
6
 Монако 30 13 8 9 45-31 47
7
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
8
 Нант 30 13 6 11 39-33 45
9
 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
10
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
11
 Монпелье 30 12 5 13 44-42 41
12
 Брест 30 10 8 12 38-44 38
13
 Реймс 30 8 12 10 32-32 36
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 30 8 8 14 28-42 32
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 30 7 7 16 30-54 28
18
 Сент-Этьен 30 6 9 15 31-55 27
19
 Метц 30 4 11 15 27-54 23
20
 Бордо 30 4 11 15 38-70 23
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3.04 16:00
Клермон Фут – Нант
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3.04 16:00
Метц – Монако
 1 : 2
3.04 16:00
Монпелье – Брест
 1 : 2
3.04 16:00
Сент-Этьен – Марсель
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Ренн

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