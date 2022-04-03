Головин в старте — «Монако» побеждает. Клуб продолжает борьбу за Европу
Для кого пауза на матчи сборных оказалась некстати, так это для «Монако». Все-таки двухнедельный перерыв — слишком много, чтобы в полной мере сохранить кураж, который монегаски поймали, разгромив в прошлом туре «ПСЖ». С другой стороны, если ты на что-то претендуешь, при любых раскладах в столице Лотарингии нужно было обязательно выигрывать. «Метц» сейчас в кризисе: ноль побед в восьми турах, ноль голов в четырех из пяти последних матчей и унизительные 1:6 с «Ренном» перед паузой в чемпионате.
Тем не менее Филипп Клеман не стал слепо копировать схему, которая принесла три очка против лучшего клуба Франции, и против 19-й команды лиги 1 внес в состав коррективы. И если Александр Головин сохранил место в старте, то Жеаном Лукасом было решено пожертвовать. Поддерживать выдвинутого на острие Бен Йеддера должен был Желсон Мартинш, освободивший правую бровку для выздоровевшего Вандерсона.
То есть акцент «Монако» на атаку был очевидным, и тем не менее первый тайм завершился нулевой ничьей. Не сказать, что это было логично, так как и моментов, и эпизодов, которые тренеры любят называть перспективными подходами, хватало. В том числе и в исполнении «Метца», который внепланово усилился экс-нападающим «Химок» Ламкелем Зе. Камерунец, как мы видели в РПЛ, в хорошем тонусе, а французский футбол воспитаннику «Лилля» знаком прекрасно, поэтому у хозяев новичок был весьма заметной фигурой и имел реальный шанс открыть счет.
Команда из княжества, в свою очередь, больше владела мячом, но ходила вокруг и около ворот. Головин принял участие в нескольких интересных комбинациях, однако гостям всякий раз не хватало завершающего штриха. Клемана такой расклад не радовал, и в перерыве бельгиец поменял упустившего отличный шанс Мартинша на второго нападающего — Боаду.
Можно, конечно, сказать, что эффект получился мгновенным, однако голландец даже толком не успел включиться в игру, а «Монако» уже открыл счет. Внимательные до этого защитники «Метца» словно не успели выйти из раздевалки и не прервали, в общем-то, простой пас Вандерсона, после чего Бен Йеддер оказался с глазу на глаз с вратарем. А как такие эпизоды решает лучший бомбардир чемпионата, знает вся Франция. Только остановить капитана монегасков мало кому удается.
И тут важно было развить успех, однако красно-белых подводила реализация. Боаду, например, не использовал чистый выход один на один, а Дисаси ударил выше, замыкая хорошую подачу Головина со штрафного. Определенную тревогу это вызывало, так как «Метц» ожидаемо активизировался и не давал скучать Нюбелю. И если в ряде эпизодов голкипер отделался легким испугом, то Амаду при подаче углового не оставил немцу шансов, вогнав мяч в верхний угол.
В этот момент сразу вспомнилось про парадоксальность «Монако», который в стиле Робин Гуда обыгрывает топ-соперников уровня «ПСЖ», «Марселя» и «Лиона», но при этом раздаривает очки аутсайдерам. Однако в воскресенье у монегасков и персонально Боаду наконец-то проснулся инстинкт убийцы, а гол, отмененный из-за зафиксированного при помощи ВАР сантиметрового офсайда, лишь мобилизовал форварда. И когда Головин вместо подачи решил разыграть угловой, Боаду не испортил идеальный кросс в исполнении Кайю Энрике.
В концовке же «Монако» пришлось потрудиться, отстаивая свои ворота. Один раз Головин, на 87-й минуте уступивший место на поле дополнительному защитнику — Марипану, разрядил обстановку выносом из площади ворот. Потом случился невероятный сейв вытянувшего мяч из угла Нюбеля, и этого оказалось достаточно. Красно-белые вернулись в борьбу за попадание в еврокубки, а Головин возвращает былые позиции, завоевав доверие тренера.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|29
|20
|5
|4
|59-27
|65
|
2
|Марсель
|30
|16
|8
|6
|49-29
|56
|
3
|Ренн
|30
|16
|5
|9
|64-29
|53
|
4
|Ницца
|30
|15
|7
|8
|40-24
|51
|
5
|Страсбур
|30
|14
|9
|7
|51-32
|51
|
6
|Монако
|30
|13
|8
|9
|45-31
|47
|
7
|Лилль
|30
|12
|11
|7
|38-35
|47
|
8
|Нант
|30
|13
|6
|11
|39-33
|45
|
9
|Ланс
|30
|12
|8
|10
|45-40
|44
|
10
|Лион
|29
|11
|10
|8
|40-37
|42
|
11
|Монпелье
|30
|12
|5
|13
|44-42
|41
|
12
|Брест
|30
|10
|8
|12
|38-44
|38
|
13
|Реймс
|30
|8
|12
|10
|32-32
|36
|
14
|Анже
|29
|8
|8
|13
|32-41
|32
|
15
|Труа
|30
|8
|8
|14
|28-42
|32
|
16
|Лорьян
|29
|6
|10
|13
|24-43
|28
|
17
|Клермон Фут
|30
|7
|7
|16
|30-54
|28
|
18
|Сент-Этьен
|30
|6
|9
|15
|31-55
|27
|
19
|Метц
|30
|4
|11
|15
|27-54
|23
|
20
|Бордо
|30
|4
|11
|15
|38-70
|23
|2.04
|18:00
|
Ницца – Ренн
|1 : 1
|2.04
|20:00
|
Лилль – Бордо
|0 : 0
|3.04
|14:00
|
Страсбур – Ланс
|1 : 0
|3.04
|16:00
|
Клермон Фут – Нант
|2 : 3
|3.04
|16:00
|
Метц – Монако
|1 : 2
|3.04
|16:00
|
Монпелье – Брест
|1 : 2
|3.04
|16:00
|
Сент-Этьен – Марсель
|2 : 4
|3.04
|16:00
|
Труа – Реймс
|1 : 0
|3.04
|18:05
|
Лион – Анже
|- : -
|3.04
|21:45
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|18
|
|
Мартен Террье
Ренн
|17
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|16
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|25
|2
|5
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|26
|1
|8
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|25
|1
|7