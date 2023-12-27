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Контрасты Неймара: заглушает боль от травмы вечеринкой на 3500 человек с личным казино

Отдел футбола «СЭ»
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Жизнь Неймара: костыли, футбол и вечеринки.
Фото Соцсети, скриншот видео, Getty Images
Без футбола — до августа 2024-го.

Один из талантливейших футболистов поколения уже больше двух месяцев не играет в футбол: в середине октября Неймар получил тяжелую травму во время матча за сборную Бразилии и выбыл до конца сезона. Форвард «Аль-Хиляля» повредил переднюю крестообразную связку колена и разорвал мениск. За аравийский клуб Неймар пока успел провести всего пять встреч.

31-летнего бразильца сложно назвать бронебойным — в его карьере хватало повреждений разного рода, но настолько серьезных еще не было. На днях врач сборной Бразилии Ласмар заявил, что ждать возвращения Неймара раньше августа 2024 года не стоит. Это означает, что нападающий «Аль-Хиляля» пропустит Кубок Америки, а ведь он раньше никогда не выигрывал этот турнир: в 2019 году, когда Бразилия завоевала главный трофей континента, Неймар тоже находился в лазарете.

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Но пропуск Кубка Америки — это еще не вся проблема. На пути к выздоровлению бразилец вынужден проходить через болезненные процедуры, о чем говорят видео, появившиеся недавно в соцсетях. На одном из них Неймар буквально кричит от боли, в то время как реабилитолог сгибает ему ногу. На другом футболист с трудом передвигается на костылях по ступенькам. Эти записи наглядно показывают то, с чем приходится сталкиваться игрокам в процессе восстановления от повреждений. Посмотрев их, никто не захочет оказаться на месте Неймара и испытать те же ощущения.

Но в жизни бразильца не все так плохо, о чем говорят другие свежие видеозаписи. Накануне в соцсетях появились ролики, на которых счастливый Неймар радуется и поет песни. На видео бразилец находится в зале перед сценой, над которой изображен якорь и огромными буквами написано его имя.

Испанская газета AS выяснила, что это не просто вечеринка, а целый круиз, который сам Неймар организовал для 3500 человек. Мероприятие проходит на гигантском лайнере MSC Preziosa, где есть не только концертная площадка, но и казино, боулинг, кинотеатр, магазины и аквапарк.

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Стоит отметить, что мероприятие не закрытое — поучаствовать в круизе мог любой желающий, заплатив соответствующую цену. А стоимость билета варьировалась от 1000 до 6000 евро.

Неймар Сантос
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