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Сегодня, 07:04

Мбаппе рассказал, изменит ли победа над «Барселоной» его решение о будущем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о том, повлияет ли проход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов на его решение о будущем.

«Нет, нет, нет. Я горжусь тем, что ношу форму «ПСЖ», поскольку я парижанин. Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ», мы постараемся поехать на «Уэмбли», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

«ПСЖ» разгромил «Барселону» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира (6:4 по итогам двух матчей). В 1/2 финала команда Луиса Энрике встретится с дортмундской «Боруссией».

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Ранее в СМИ сообщалось, что 25-летний француз покинет французский клуб и присоединится к мадридскому «Реалу».

Килиан Мбаппе
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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