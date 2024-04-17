Мбаппе рассказал, изменит ли победа над «Барселоной» его решение о будущем

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о том, повлияет ли проход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов на его решение о будущем.

«Нет, нет, нет. Я горжусь тем, что ношу форму «ПСЖ», поскольку я парижанин. Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ», мы постараемся поехать на «Уэмбли», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

«ПСЖ» разгромил «Барселону» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира (6:4 по итогам двух матчей). В 1/2 финала команда Луиса Энрике встретится с дортмундской «Боруссией».

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Ранее в СМИ сообщалось, что 25-летний француз покинет французский клуб и присоединится к мадридскому «Реалу».