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Симеоне о Гвардиоле: «Те, у кого обширный словарный запас, умеют хвалить с презрением»

Симеоне увидел неуважение в комментариях Гвардиолы об игре «Атлетико»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0).

«Мне незачем высказывать свое насчет чужих слов, вне зависимости от того, хорошо они говорят или плохо, — приводит слова Симеоне AS. — Те, у кого обширный словарный запас, очень умны и умеют хвалить с презрением. Но не так глупы и те, у кого лексикон не столь богат».

Напомним, что после встречи Гвардиола признал, что «Атлетико» играл лучше.

Испанская команда уступила «Манчестер Сити» по итогам двух игр (1:0, 0:0) и завершил выступление в Лиге чемпионов. Англичане в полуфинале турнира сыграют с «Реалом».

Источник: https://en.as.com/soccer/diego-simeone-feels-disrespected-by-pep-guardiola-after-champions-league-ties-n/
Диего Симеоне
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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