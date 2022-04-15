Симеоне о Гвардиоле: «Те, у кого обширный словарный запас, умеют хвалить с презрением»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0).

«Мне незачем высказывать свое насчет чужих слов, вне зависимости от того, хорошо они говорят или плохо, — приводит слова Симеоне AS. — Те, у кого обширный словарный запас, очень умны и умеют хвалить с презрением. Но не так глупы и те, у кого лексикон не столь богат».

Напомним, что после встречи Гвардиола признал, что «Атлетико» играл лучше.

Испанская команда уступила «Манчестер Сити» по итогам двух игр (1:0, 0:0) и завершил выступление в Лиге чемпионов. Англичане в полуфинале турнира сыграют с «Реалом».