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Комитет по этике РФС оценит шутку футболиста «Рубина» Безрукова

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Руслан Безруков (слева) и Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»

Служба коммуникаций РФС прокомментировала высказывание полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после матча против «Зенита» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

После игры Безруков в шутку заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ.

«Вне зависимости от того в каком контексте и формате было сделано высказывание футболиста «Рубина» Руслана Безрукова, финансовое стимулирование соперника третьей стороной, — грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике.

Ранее за попытку подобных действий РФС дисквалифицировал на год бывшего гендиректора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко. В этой связи даже «шутливые» спекуляции на тему финансового влияния на результат матча, на наш взгляд, должны рассматриваться комитетом по этике РФС.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов направил в комитет по этике заявление с просьбой дать правовую оценку поступку футболиста», — говорится в заявлении.

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РПЛ
РФС
ФК Зенит
ФК Краснодар
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 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
8
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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Краснодар – Балтика
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