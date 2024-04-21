«ПСЖ» на своем поле примет «Лион» в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу 21 апреля, в воскресенье. Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию поединка «ПСЖ» — «Лион» можно будет в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры лиги 1 можно в матч-центре «СЭ».

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 63 очками. «Лион» идет на восьмой строчке в лиге 1 с 41 баллом.

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