«ПСЖ» — «Лион»: смотреть трансляцию матча чемпионата Франции
«ПСЖ» на своем поле примет «Лион» в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу 21 апреля, в воскресенье. Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Игра начнется в 22.00 по московскому времени.
Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию поединка «ПСЖ» — «Лион» можно будет в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры лиги 1 можно в матч-центре «СЭ».
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|18
|9
|1
|65-24
|63
|
2
|Монако
|29
|16
|7
|6
|55-38
|55
|
3
|Брест
|30
|15
|8
|7
|44-29
|53
|
4
|Лилль
|29
|14
|10
|5
|43-25
|52
|
5
|Ницца
|29
|13
|8
|8
|31-22
|47
|
6
|Ланс
|30
|13
|7
|10
|39-32
|46
|
7
|Ренн
|30
|11
|9
|10
|44-36
|42
|
8
|Лион
|29
|12
|5
|12
|38-45
|41
|
9
|Реймс
|30
|11
|7
|12
|37-41
|40
|
10
|Марсель
|28
|10
|9
|9
|41-33
|39
|
11
|Монпелье
|30
|9
|10
|11
|38-42
|37
|
12
|Тулуза
|29
|9
|9
|11
|34-37
|36
|
13
|Страсбур
|30
|9
|9
|12
|33-41
|36
|
14
|Нант
|30
|9
|4
|17
|28-48
|31
|
15
|Метц
|30
|8
|5
|17
|31-49
|29
|
16
|Гавр
|30
|6
|10
|14
|27-38
|28
|
17
|Лорьян
|29
|6
|8
|15
|35-55
|26
|
18
|Клермон Фут
|30
|4
|10
|16
|21-49
|22
|19.04
|22:00
|
Ницца – Лорьян
|3 : 0
|20.04
|18:00
|
Нант – Ренн
|0 : 3
|20.04
|22:00
|
Ланс – Клермон Фут
|1 : 0
|21.04
|16:00
|
Гавр – Метц
|0 : 1
|21.04
|16:00
|
Лилль – Страсбур
|1 : 0
|21.04
|16:00
|
Реймс – Монпелье
|1 : 2
|21.04
|18:05
|
Брест – Монако
|0 : 2
|21.04
|20:00
|
Тулуза – Марсель
|- : -
|21.04
|22:00
|
ПСЖ – Лион
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|18
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|21
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2