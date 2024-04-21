Начало матча «Тулуза» — «Марсель» задержали из-за беспорядков

Начало матча 30-го тура чемпионата Франции «Тулуза» — «Марсель» задержали из-за беспорядков болельщиков.

Фанатам гостей запрещено приезжать на матчи после того, как у одного из болельщиков «Марселя» нашли 28 дымовых шашек. Однако они все же прибыли на матч с «Тулузой».

Начало встречи было запланировано на 20.00 мск, однако из-за беспорядков игра началась в 20.15.