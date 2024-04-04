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«Интер Майами» без Месси проиграл «Монтеррею»

Евгений Козинов
Корреспондент
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4 апреля. Интер Майами — Монтеррей — 1:2.
Фото USA Today Sports

«Интер Майами» проиграл «Монтеррею» в первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Чейз» в Форт Лодердейл.

На 19-й минуте Томас Авилес вывел хозяев вперед. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины «цапли» остались в меньшинстве, так как Давид Руис получил две желтые карточки. Полузащитник Максимилиано Меса на 69-й минуте сравнял счет, а в концовке ассистировал Хорхе Родригесу.

Главная звезда «Интер Майами» Лионель Месси пропустил встречу. Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба отыграли весь матч без замен.

Ответная игра состоится 11 апреля на стадионе «ББВА Банкомер» в Монтеррее.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Монтеррей
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