«Интер Майами» без Месси проиграл «Монтеррею»

«Интер Майами» проиграл «Монтеррею» в первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Чейз» в Форт Лодердейл.

На 19-й минуте Томас Авилес вывел хозяев вперед. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины «цапли» остались в меньшинстве, так как Давид Руис получил две желтые карточки. Полузащитник Максимилиано Меса на 69-й минуте сравнял счет, а в концовке ассистировал Хорхе Родригесу.

Главная звезда «Интер Майами» Лионель Месси пропустил встречу. Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба отыграли весь матч без замен.

Ответная игра состоится 11 апреля на стадионе «ББВА Банкомер» в Монтеррее.