Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:12

«ПСЖ» готов купить вингера «Барселоны» Ямаля за 200 миллионов евро, если Мбаппе покинет клуб

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль может перейти в «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

По информации источника, руководство парижского клуба готово предложить за 16-летнего испанца 200 миллионов евро. Футболист станет главной целью клуба, если нападающий Килиан Мбаппе покинет команду.

В текущем сезоне Ямаль провел 44 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 75 миллионов евро. Контракт игрока с каталонцами рассчитан до конца июня 2026 года. Он является воспитанником сине-гранатовых.

Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
В Москве покончила с собой 21-летняя волейболистка Михайлина
В Челябинске мигрант чуть не сбил на машине чемпионку UFC Алексееву
В Крыму чиновники из-за невыключенного микрофона рассказали о своей работе
Разин не на расслабоне, Никитин не считает ситуацию критической, а Ярославль «уже не сможет отыграться». Что произошло после матча «Локомотив» - «Металлург»
ФАС выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации двух нацпроектов
ФСБ задержала готовившего теракт в Брянске сторонника украинских националистов
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ» в «Реал»? Новый эпизод трансферного сериала
Тренер «ПСЖ» Энрике: «Пока стороны не выскажутся, мне нечего сказать о Мбаппе»
Каземиру сравнил Мбаппе с Роналду
Мбаппе рассказал, изменит ли победа над «Барселоной» его решение о будущем
Тебас уверен в переходе Мбаппе в клуб ла лиги
Родриго останется в «Реале», несмотря на возможный переход Мбаппе
Источник: «ПСЖ» готов заплатить «Реалу» 200 миллионов евро за Винисиуса в качестве замены Мбаппе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Nike готова продлить контракт с «Барселоной» на 4 года и 100 миллионов евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 32 25 6 1 70-22 81
2
 Барселона 32 21 7 4 64-37 70
3
 Жирона 32 21 5 6 67-40 68
4
 Атлетико 32 19 4 9 59-38 61
5
 Атлетик 32 16 10 6 52-30 58
6
 Р. Сосьедад 32 13 12 7 46-34 51
7
 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Вильярреал 32 11 9 12 51-55 42
10
 Хетафе 32 9 13 10 38-44 40
11
 Осасуна 32 11 6 15 37-46 39
12
 Севилья 32 9 10 13 41-45 37
13
 Лас-Пальмас 32 10 7 15 30-39 37
14
 Алавес 32 9 8 15 28-38 35
15
 Р. Вальекано 32 7 13 12 27-39 34
16
 Мальорка 32 6 13 13 26-38 31
17
 Сельта 32 7 10 15 37-47 31
18
 Кадис 32 4 13 15 22-45 25
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 32 1 11 20 31-64 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.04 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 - : -
27.04 15:00
Лас-Пальмас – Жирона
 - : -
27.04 17:15
Альмерия – Хетафе
 - : -
27.04 19:30
Алавес – Сельта
 - : -
27.04 22:00
Атлетико – Атлетик
 - : -
28.04 15:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.04 17:15
Гранада – Осасуна
 - : -
28.04 19:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
28.04 22:00
Бетис – Севилья
 - : -
29.04 22:00
Барселона – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 18
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 17
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 8
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости