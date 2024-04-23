«ПСЖ» готов купить вингера «Барселоны» Ямаля за 200 миллионов евро, если Мбаппе покинет клуб
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль может перейти в «ПСЖ», сообщает Le Parisien.
По информации источника, руководство парижского клуба готово предложить за 16-летнего испанца 200 миллионов евро. Футболист станет главной целью клуба, если нападающий Килиан Мбаппе покинет команду.
В текущем сезоне Ямаль провел 44 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 75 миллионов евро. Контракт игрока с каталонцами рассчитан до конца июня 2026 года. Он является воспитанником сине-гранатовых.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|32
|25
|6
|1
|70-22
|81
|
2
|Барселона
|32
|21
|7
|4
|64-37
|70
|
3
|Жирона
|32
|21
|5
|6
|67-40
|68
|
4
|Атлетико
|32
|19
|4
|9
|59-38
|61
|
5
|Атлетик
|32
|16
|10
|6
|52-30
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|32
|13
|12
|7
|46-34
|51
|
7
|Бетис
|32
|12
|12
|8
|40-38
|48
|
8
|Валенсия
|32
|13
|8
|11
|35-34
|47
|
9
|Вильярреал
|32
|11
|9
|12
|51-55
|42
|
10
|Хетафе
|32
|9
|13
|10
|38-44
|40
|
11
|Осасуна
|32
|11
|6
|15
|37-46
|39
|
12
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|41-45
|37
|
13
|Лас-Пальмас
|32
|10
|7
|15
|30-39
|37
|
14
|Алавес
|32
|9
|8
|15
|28-38
|35
|
15
|Р. Вальекано
|32
|7
|13
|12
|27-39
|34
|
16
|Мальорка
|32
|6
|13
|13
|26-38
|31
|
17
|Сельта
|32
|7
|10
|15
|37-47
|31
|
18
|Кадис
|32
|4
|13
|15
|22-45
|25
|
19
|Гранада
|32
|3
|9
|20
|33-61
|18
|
20
|Альмерия
|32
|1
|11
|20
|31-64
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|- : -
|27.04
|15:00
|
Лас-Пальмас – Жирона
|- : -
|27.04
|17:15
|
Альмерия – Хетафе
|- : -
|27.04
|19:30
|
Алавес – Сельта
|- : -
|27.04
|22:00
|
Атлетико – Атлетик
|- : -
|28.04
|15:00
|
Кадис – Мальорка
|- : -
|28.04
|17:15
|
Гранада – Осасуна
|- : -
|28.04
|19:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|28.04
|22:00
|
Бетис – Севилья
|- : -
|29.04
|22:00
|
Барселона – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|18
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|17
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|8
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|23
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
Новости